Саммит ЕС предоставил статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии

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Главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны - кандидата на вступление в состав сообщества. Об этом сообщил в четверг глава Евросовета Шарль Мишель на полях проходящего в Брюсселе саммита ЕС, передает ТАСС.

"Соглашение. Евросовет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидата в члены ЕС", - написал он в Twitter.

Мишель подчеркнул, что это "исторический момент". "Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к ЕС. Наше будущее вместе", - добавил он, поздравив лидеров Украины и Молдавии.

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