Самарцы создадут региональный экологический стандарт

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Их объединит партийный проект «Единой России» «Чистая страна» и неравнодушное отношение к проблемам экологии в губернии.

Ученые-экологи, эковолонтеры, представители природоохранных ведомств, инициативные общественники, метеорологи объединились для открытого диалога по самым «больным»

Главный вопрос создания регионального экологического стандарта. С соответствующим докладом выступил депутат Самарской Губернской Думы Денис Волков. Как отметил депутат, сегодня жители крупных городов области не довольны уровнем негативного воздействия на окружающую среду промышленными предприятиями, в том числе выбросами в атмосферу.

С предложением к жителям региона объединиться для присоединиться к этой инициативе

Об итогах реализации проекта «Чистая страна» за 2020 год рассказала Алена Душкова, председатель общественного совета федерального партийного проекта «Чистая страна» в Самарской области.

«Школа за раздельный сбор». Приняли участие в акции 118 общеобразовательных учреждений, было собрано 3500 кубических метров отходов, проведено 146 экоуроков и выставок.

«Крышки неваляшки»

Отдельное направление деятельности в рамках проекта уделяется восстановлению лесной территории, за 2020 год было высажено 15000 саженцев сосны и березы, 3 гектара земли было очищено в рамках субботников.

Так же в текущем году жители крупных населенных пунктов Самарской области были обеспокоены качеством атмосферного воздуха. Общественный совет отреагировал запуском передвижной экологической лаборатории и ежедневым мониторингом состояния атмосферы. По итогу мониторинга, были проведены круглые столы и дискуссионные площадки с инициативными жителями.

О мониторинге атмосферного воздуха на территории Самарской области рассказали специалисты «Приволжского УГМС».

О разработке экологического стандарта на территории Самарской области

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов

Самарский эколог Александр Половцев

Ранее 15 декабря в Правительстве Самарской области под председательством губернатора Дмитрия Азарова состоялось заседание экологического совета.

«Ответом на запрос общества станет – разработка регионального экологического стандарта — важнейшего документа, целью которого станет снижение негативного воздействия на окружающую среду в процессе хозяйственной деятельности, а также предотвращение и минимизация накапливаемого экологического вреда», – заметил Денис Волков.

Как отмечается, региональный экологический стандарт устанавливает свод норм, правил и рекомендаций в отношении предприятий и других организаций, которые могут оказывать воздействие на окружающую среду.

При этом, экологический стандарт носит добровольный характер, но в рамках экологической открытости будет предлагаться предприятиям подписать соглашение с областью, где предприятия возьмут на себя обязательства по его соблюдению, проводя ежегодно экологический аудит.

Уже сейчас, по словам Дениса Волкова, идею экологического стандарта готовы поддержать такие предприятия как «Акрон», «АКОМ», «ТольяттиКаучук», «КуйбышевАзот». В свою очередь губернатор Самарской области отметил, что это создание такого стандарта это хорошее предложение.

Ранее, напомним, 9 декабря в Тольятти, в ходе пресс-коференции по вопросам экологической ситуации в городе, Денис Волков сообщил о работе по созданию регионального экологического стандарта.

«Региональный экологический стандарт будет инструментом обобщения и внедрения лучших существующих практик в сфере охраны окружающей среды, а также соответствовать долгосрочным национальным целям таким как: обеспечения экологической безопасности, экономического развития и улучшения экологической среды жизни человека» – прокомментировал депутат.

о время обсуждения эффективности работы с промышленными предприятиями с инициативой к губернатору обратился заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Самарской губернской думы Денис Волков.

«Дмитрий Игоревич, после вашего поручения я провел переговоры с руководством предприятий, в том числе тольяттинских, научным сообществом, общественностью, и я подтверждаю, что мы можем создать проектный офис для разработки регионального экологического стандарта. Предприятия готовы в этом участвовать, – обратился к губернатору Волков. – Считаю, что работа такого проектного офиса должна быть построена на ресурсе партии «Единая Россия», в частности, на базе федерального проекта «Чистая страна».

Предварительно участвовать в разработке регионального экологического стандарта готовы «Аком», «Тольяттикаучук» и «КуйбышевАзот».

2 февраля депутаты одобрили создание при фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Самарской Губернской Думе проектного офиса по разработке регионального экологического стандарта по поручению Губернатора Самарской области, Секретаря Самарского регионального отделения Партии Дмитрия Азарова.

На заседание было отмечено, что к депутатам поступают многочисленные жалобы граждан из Самары, Тольятти и Новокуйбышевска на качетсов атмосферно воздуха и на запах.

Ранее22 декабря 2020 года состоялось расширенное заседание Президиума фракции, где был рассмотрен вопрос о состоянии атмосферного воздуха и неотложных мерах по его оздоровлению на территории Самарской области. Одной из итоговых рекомендаций стала рекомендация о создании проектного офиса по разработке регионального экологического стандарта.

Руководителем офиса было предложен назначить Дениса Волкова, координатора федерального партийного проекта «Чистая страна», заместителя комитета Самарской Губернской Думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.

На этой площадке – представители самых разных направлений