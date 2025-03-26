Самарскую область посетила делегация Ферганской области Республики Узбекистан

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Самарскую область с официальным визитом посетила делегация Ферганской области Республики Узбекистан во главе с заместителем Хокима Нуриддином Мамажоновым.

Напомним, губернатор Вячеслав Федорищев в феврале посетил Узбекистан в составе российской делегации. В ходе поездки глава региона обсуждал с Президентом Республики возможности взаимного обмена, партнерства и совместной работы. В марте узбекская делегация во главе с заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли Хуррамом Тешабаевым посетила Самарскую область. Тогда в состав делегации вошли представители ключевых министерств республики, крупных ассоциаций и организаций.

Сейчас представители дружественного государства побывали на площадке производства сельскохозяйственной техники «Пегас-Агро», где обсудили с руководством компании возможности сотрудничества. В Торгово-промышленной палате состоялась встреча с бизнес-объединениями Самарской области.

На встрече с вице-губернатором Антоном Емельяненко представители Ферганской области обсудили вопросы наращивания двустороннего сотрудничества.

«Узбекистан для нас ценный, стратегически важный экономический партнер. Результаты совместной работы уже впечатляют, но мы не останавливаемся на достигнутом - готовим ряд предложений по наращиванию сотрудничества. За 2024 год объем внешнеторгового оборота Самарской области с Республикой Узбекистан увеличился на 85,5%. Опыт нашего взаимодействия показывает, что существует еще множество резервов для совместного роста», - обратился к гостям Антон Емельяненко.

Стороны обсудили увеличение объемов экспорта продукции, развитие кооперации, развитие партнёрских связей между образовательными учреждениями двух регионов, взаимодействие в сфере здравоохранения, туризма и спорта.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области