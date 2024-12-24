Самарскому ветерану СВО помогут получить жилье

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Денис Радченко награжден медалью «За отвагу». После ранения получил инвалидность. Собственного жилья у ветерана пока нет.

Он обратился в городской департамент управления имуществом с просьбой предоставить квартиру в Доме ветеранов, но его не признали малоимущим: «В мои доходы посчитали и полученные выплаты за ранение, хотя по закону этого делать нельзя».

Ветеран озвучил вопрос на приеме в самарском филиале фонда «Защитники Отечества», в котором участие принимали также прокурор области и уполномоченный по правам человека.

Руководитель фонда Наталья Полянскова рассказала, что эта проблема уже была рассмотрена на заседании Генеральной прокуратуры совместно с госфондом. А самарский омбудсмен Елена Лапушкина прямо во время приема обратилась к руководителю департамента с просьбой детально разобраться в ситуации и принять решение.

Фото: пресс-служба Правительства СО