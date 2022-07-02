Самарский волонтер отправился на помощь в Запорожье

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Сейчас добровольцы из Самары работают не только в ЛНР и ДНР, но и на освобожденных территориях.

Максим Пименов – волонтер со стажем. И он не раз оказывался в ситуации, когда другим требовалась его помощь. Он всегда с душевным теплом безвозмездно решал проблемы людей, которые часто об этом даже не просили.

Немногие знают, что в 2020 году Максим Пименов стал одним из лауреатов общественной акции «Благородство» в номинации «Мужество». Вместе со своим коллегой они защитили женщину от взрыва гранаты, который произошел в квартире жилого дома, и оперативно задержали преступника, несмотря на полученные ранения. За такой героический поступок министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев наградил ребят за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебных обязанностей, ведомственными медалями «За доблесть в службе».

В период пандемии самарский доброволец вместе с автоволонтерами «Единой России» помогал доставлять врачей к больным. Сейчас активно участвует в мероприятиях «Молодой гвардии» в Советском районе Самары, в сборе гуманитарной помощи.

Сейчас Максим уезжает в Запорожскую область. Там сейчас особенно нужна помощь наших добровольцев.

«В это непростое время сейчас там очень нужна наша помощь людям. Желание помогать людям, приходить на помощь у меня возникло давно, ещё с армии. Ни раз попадал даже на работе в те моменты, когда нужна помощь людям. Приятно было видеть добрые лица людей, к которым вовремя приезжали, когда они нуждались в нашей помощи. Это приносило радость», - поделился Максим Пименов.

«Близкие, конечно, переживают, но я сказал им, что там нужна именно моя помощь. Конечно, они будут переживать, но будут ждать», - уверен волонтер из Самары.

На днях в числе молодых активистов Советского района Максим стал участником экскурсии и получил памятный подарок от руководителя фракции «Единая Россия» Александра Живайкина.

«Умные, талантливые, целеустремленные! С большим удовольствием поговорил с ребятами, послушал их мысли о будущем. Хочу сказать, что большинство связывает своё будущее с Самарской областью, здесь, на Родине ребята планируют жить, создавать семьи, работать на благо родного края! Спасибо всем вам, дорогие ребята, за активную жизненную позицию!», - поделился впечатлениями от встречи с юными патриотами, волонтерами и активистами МГЕР Советского района Александр Живайкин. Александр Иванович пожелал Максиму Пименову успеха в его волонтерской и гуманитарной миссии.

Напомним, на Донбассе и освобожденных территориях работает 21 гуманитарный центр «Единой России», 10 из них — в Мариуполе, 1 — в Херсоне. Такие же партийные центры гумпомощи начали работать в Попасной, Запорожской и Харьковской области.