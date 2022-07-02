Я нашел ошибку
Главные новости:
Подключиться к газу можно будет на госуслугах
Подключиться к газу можно будет на госуслугах
Гостиницы освободят от НДС на 5 лет
Гостиницы в России освободят от НДС на 5 лет
В Сызрани в ДТП пострадали девушка и ребенок
В Сызрани в ДТП пострадали девушка и ребенок
Хинштейн намерен добиваться возбуждения уголовного дела в отношении похитителей ребенка-инвалида в Самарской области
Хинштейн намерен добиваться возбуждения уголовного дела в отношении похитителей ребенка-инвалида в Самарской области
В Самарской области изменилась цена входных билетов в Жигулевский заповедник
В Самарской области изменилась цена входных билетов в Жигулевский заповедник
В Самарской области нашли два опасных пляжа
В Самарской области нашли два опасных пляжа
Тольяттинец из ревности ограбил сожительницу
Тольяттинец из ревности ограбил сожительницу
Китай может в будущем высадиться на Луне и объявить ее своей территорией
Китай может в будущем высадиться на Луне и объявить ее своей территорией
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 53.77
1.26
EUR 56.36
1.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Все площадки Грушинского фестиваля начнут работу 30 июня
Появилась полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина в Самарской области
Премьера детской оперы «Репка» пройдет в Самарском театре оперы и балета
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Самарский волонтер отправился на помощь в Запорожье

2 июля 2022 10:22
193
Самарский волонтер отправился на помощь в Запорожье

Сейчас добровольцы из Самары работают не только в ЛНР и ДНР, но и на освобожденных территориях.

Максим Пименов – волонтер со стажем. И он не раз оказывался в ситуации, когда другим требовалась его помощь. Он всегда с душевным теплом безвозмездно решал проблемы людей, которые часто об этом даже не просили.

Немногие знают, что в 2020 году Максим Пименов стал одним из лауреатов общественной акции «Благородство» в номинации «Мужество». Вместе со своим коллегой они защитили женщину от взрыва гранаты, который произошел в квартире жилого дома, и оперативно задержали преступника, несмотря на полученные ранения. За такой героический поступок министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев наградил ребят за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебных обязанностей, ведомственными медалями «За доблесть в службе».

В период пандемии самарский доброволец вместе с автоволонтерами «Единой России» помогал доставлять врачей к больным. Сейчас активно участвует в мероприятиях «Молодой гвардии» в Советском районе Самары, в сборе гуманитарной помощи. 

Сейчас Максим уезжает в Запорожскую область. Там сейчас особенно нужна помощь наших добровольцев.

«В это непростое время сейчас там очень нужна наша помощь людям. Желание помогать людям, приходить на помощь у меня возникло давно, ещё с армии. Ни раз попадал даже на работе в те моменты, когда нужна помощь людям. Приятно было видеть добрые лица людей, к которым вовремя приезжали, когда они нуждались в нашей помощи. Это приносило радость», - поделился Максим Пименов.

«Близкие, конечно, переживают, но я сказал им, что там нужна именно моя помощь. Конечно, они будут переживать, но будут ждать», - уверен волонтер из Самары. 

На днях в числе молодых активистов Советского района Максим стал участником экскурсии и получил памятный подарок от руководителя фракции «Единая Россия» Александра Живайкина.

«Умные, талантливые, целеустремленные! С большим удовольствием поговорил с ребятами, послушал их мысли о будущем. Хочу сказать, что большинство связывает своё будущее с Самарской областью, здесь, на Родине ребята планируют жить, создавать семьи, работать на благо родного края!  Спасибо всем вам, дорогие ребята, за активную жизненную позицию!», - поделился впечатлениями от встречи с юными патриотами, волонтерами и активистами МГЕР Советского района Александр Живайкин. Александр Иванович пожелал Максиму Пименову успеха в его волонтерской и гуманитарной миссии.

Напомним, на Донбассе и освобожденных территориях работает 21 гуманитарный центр «Единой России», 10 из них — в Мариуполе, 1 — в Херсоне. Такие же партийные центры гумпомощи начали работать в Попасной, Запорожской и Харьковской области. 

 

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре состоялось первое заседание общественного совета партийного проекта, который нацелен на ускоренную реализацию проектов импортозамещения и поддержку отечественных производителей.
01 июля 2022, 16:14
Александр Живайкин: «Появление проекта «Выбирай своё» вызвано современными реалиями, с которыми столкнулась наша страна в условиях масштабных санкций»
В Самаре состоялось первое заседание общественного совета партийного проекта, который нацелен на ускоренную реализацию проектов импортозамещения и поддержку... Политика
476
Марина Антимонова: партийный проект «Старшее поколение» - это территория постоянной заботы о пожилых людях
01 июля 2022, 14:00
Марина Антимонова: партийный проект «Старшее поколение» - это территория постоянной заботы о пожилых людях
Члены Общественного совета федерального проекта «Старшее поколение» встретились в обновленном составе и наметили новые направления развития партпроекта... Политика
434
«Единая Россия» дала старт Всероссийскому конкурсу лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор»
01 июля 2022, 13:37
«Единая Россия» дала старт Всероссийскому конкурсу лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор»
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 15 августа на сайте moydom.er.ru. Политика
465
В центре внимания
49-й фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина за два дня посетило около 11, 5 человек.
2 июля 2022  10:52
49-й фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина за два дня посетило около 11, 5 человек
162
что изменится в жизни россиян с 1 июля
1 июля 2022  12:54
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
423
В первый день Грушинский фестиваль посетили около 6 тысяч человек из 20 регионов
1 июля 2022  12:34
В первый день Грушинский фестиваль посетили около 6 тысяч человек из 20 регионов
445
Представители Минсельхоза России высоко оценили развитие агропромышленного комплекса Самарской области
1 июля 2022  11:42
Представители Минсельхоза России высоко оценили развитие агропромышленного комплекса Самарской области
1141
Роспотребнадзор отменил введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения
1 июля 2022  10:57
Роспотребнадзор отменил введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения
411
Весь список