Самарский избирком принял документы от двух кандидатов в губернаторы

170

Кандидаты на пост губернатора Самарской области начали подавать документы в избирательную комиссию. 24 и 25 июня два кандидаты уже предоставили уведомления о том, что они претендуют на должность главы региона.

— Период выдвижения кандидатов на должность губернатора Самарской области заканчивается в 18 часов по местному времени 21 июля 2024 года, — уточнил региональный избирком.

Партия «Справедливая Россия – патриоты – за правду» выдвинула кандидатом в губернаторы Михаила Маряхина. А от КПРФ на пост главы Самарской области будет претендовать Алексей Лескин, пишет Самара-КП.