Если обидчику еще нет 16 лет, ответственность будут нести его родители или опекуны.
За травлю в школе и интернете планируют наказывать рублем
Вячеслав Федорищев в Москве в технопарке «Сколково» анонсировал беспрецедентные меры региональной поддержки для разработчиков беспилотных систем.
Самарский губернатор Вячеслав Федорищев: «Обнуляем всю региональную компоненту по налогам для разработчиков беспилотных систем»
Девушка во время отдыха в подмосковном парке открыла рюкзак, откуда выскочила кобра, укусила её и скрылась в траве.
Московские врачи спасли девушку после укуса кобры
Женщина признала свою вину и пояснила оперуполномоченным, что нашла на улице карту и потратила денежные средства на собственные нужды.
В Самарской области вступил в силу приговор женщине, обвиняемой в краже денег с банковской карты
Будет проходить финал городского конкурса профессионального мастерства среди водителей трамвая - отборочный этап Всероссийского конкурса профмастерства.
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
На участке улицы Каховской, от улицы Победы до улицы Физкультурной.
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с работами на канализационном коллекторе
В рамках дорожной кампании на этой неделе заменят асфальтовое покрытие проезжей части улицы Молодогвардейской.
В Самаре временно перекроют участок улицы Молодогвардейской
Автомобиль запросили бойцы для выполнения боевых задач.
Самарская область передала военным LADA NIVA 4x4
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
В Самаре начались мероприятия в рамках общественной акции «Самарская область – наш дом»
В Самаре пройдет хакатон и фестиваль креативных индустрий «Креатив на Волге»
Самарский губернатор Вячеслав Федорищев: «Обнуляем всю региональную компоненту по налогам для разработчиков беспилотных систем»

14 августа 2025 21:16
133
Сегодня, 14 августа, в Москве в технопарке «Сколково» в рамках международного форума «Беспилотные системы: технологии будущего» прошла пленарная сессия «Дронификация экономики: барьеры и перспективы». 

В ней приняли участие: Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, министр транспорта РФ Андрей Никитин, заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Максим Орешкин, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Глава региона Вячеслав Федорищев на пленарной сессии анонсировал беспрецедентные региональные меры поддержки для разработчиков беспилотных систем: «Мы приняли для себя решение, мы обнуляем полностью всю региональную компоненту по налогам для разработчиков беспилотных систем, в том числе в геймификации, которой сейчас занимаемся откровенно мало. Если есть компания, которая готова вместе с нами посотрудничать, мы приглашаем».

В своем выступлении Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на несколько ключевых моментов, отметив, что в Самарской области, по сути, строится отрасль беспилотных технологий для всей страны по поручениям Администрации Президента РФ и Правительства России.

«Мы создаем по поручению Президента России Институт беспилотных систем в широком смысле этого слова. С одной стороны, это объединение всего потенциала ведущих двадцати вузов страны, с другой стороны — кампус, который мы строим по поручению Правительства. Если четыре года назад в концепции это был IT-кампус, то сейчас это кампус в полном смысле беспилотных технологий», — отметил глава региона.

Вторым пластом работы по развитию беспилотных технологий в Самарской области Вячеслав Федорищев отметил науку. 64 команды разработчиков в особой экономической зоне Тольятти работают над прорывными решениями.

«Третий уровень — это производство. Сейчас предприятия Самарской области выпускают порядка 60% комплектующих для беспилотных технологий в стране, имеется в виду авиация. Самарская область выпускает около четверти беспилотников физически, и это не предел. Все сообщество, которое занимается беспилотным сектором в стране, мы должны себе здесь ставить задачу быть исключительно номером один. Об этом говорит наш Президент. Если мы этого не сделаем, мы будем неправы», — сказал Вячеслав Федорищев.

Также губернатор отметил, технологии меняют реальность. В Самарской области  200 000 гектаров сельхозземель обрабатываются дронами с экономией до 35%, разрабатываются системы точечного внесения удобрений на основе ИИ и многое другое. 

 

Фото:  пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Москва Самара

