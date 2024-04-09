Самарский губернатор сообщил об улучшении паводковой ситуации

178

Губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире федерального телеканала рассказал о текущей паводковой ситуации в Самарской области, принимаемых мерах по ликвидации ее последствий и поддержке пострадавших жителей региона.

Глава региона сообщил, что за прошедшие сутки вода ушла из 11 жилых домов и с 376 приусадебных участков. На сегодняшний момент остается подтопленными 39 частных домов и 525 приусадебных участков.

«Ситуация улучшается, мы фиксируем улучшение каждый день. Основная проблема у нас была по югу области – это реки Большой Иргиз и Чапаевка. Там предпринимали наибольшие усилия. Сегодня режим ЧС сохраняется только в Большеглушицком районе, режим повышенной готовности остается в 14 муниципальных образованиях», - сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор сообщил, что находится в постоянном контакте с коллегами из соседней Оренбургской области.

«Река Самара берет исток в Оренбургской области. Были повышенные сбросы в Сорочинском водохранилище, но по данным наших коллег сейчас уже сбросы вошли в норму. По прогнозу Гидрометцентра и МЧС в ближайшее время проблем здесь не ожидается», - сказал глава Самарской области.

Вместе с тем, несмотря на улучшение паводковой ситуации, губернатор подчеркнул, что в регионе готовы оперативно реагировать на изменение обстановки.

«Паводок еще не закончился и понятно, что расслабляться рано. Поэтому в повышенной готовности находимся. Суммарно на этот период было задействовано более 9000 человек, свыше 2000 единиц техники. Расчет всех сил и средств заблаговременно произведен», - отметил Дмитрий Азаров.

В настоящее время ведется контроль за уровнем воды в реке Волге, в том числе, со стороны федеральной комиссии.

«По Волге мы по прогнозу ожидаем, что в конце апреля будет повышенный сброс воды с Жигулевской ГЭС – будем к этому готовы. Еще раз подчеркну: режим повышенной готовности обеспечен на территории Самарской области, расчет сил и средств произведен», - сказал губернатор.

Для помощи людям, эвакуированных с подтопленных территорий, подготовлены пункты временного размещения, где их обеспечивают всем необходимым, включая горячее питание.

«На утро 9 апреля там находилось всего 7 человек. Здесь остроты сейчас нет, но пункты временного размещения резервные у нас заранее определены. В случае необходимости мы будем действовать оперативно и решительно», - сказал Дмитрий Азаров.

Говоря о мерах поддержки пострадавших от паводка жителей Самарской области, Дмитрий Азаров сообщил, что людям оказывается финансовая помощь, по ряду жилых домов уже проводятся восстановительные работы.

«Мы приняли решение по помощи пострадавшим – выплачиваем из регионального бюджета по 10 тысяч рублей на экстренные нужды на каждого члена семьи. Сотни людей эту помощь получили. Также принято решение о выплате частичной компенсации по потери имущества в размере 100 тысяч рублей. Люди оформляют документы, мы им помогаем. Конечно же, будем и в дальнейшем эту работу системно проводить, - сообщил губернатор. - Будем людям помогать приводить в порядок дома. На муниципальном уровне уже по целому ряду домов проводятся ремонтные работы. На сегодняшний день нет информации, что какие-то дома из-за паводка теперь непригодны для проживания. Но еще будем проводить комиссионное обследование и оценку информации, которая будет сподвигать нас на принятие специальных решений».

Дмитрий Азаров отметил актуальность вопроса по страхованию имущества и его доработки на законодательном уровне.

«Важно вести системную работу на региональном, муниципальном федеральном уровне по страхованию имущества. Это частные домовладения, люди живут на территориях, которые представляют повышенную опасность, - сказал губернатор. - На мой взгляд, очень важно, чтобы были приняты, в том числе и решения по обязательному страхованию имущества, урегулированные нормативными актами».

Губернатор Самарской области подчеркнул важность проведения работы по нормативному содержанию гидротехнических сооружений.

«В Самарской области системно эта работа проведена, все гидротехнические сооружения поставлены на учет. Мы в прошлом году провели ремонтные работы по ряду гидротехнических сооружений. На текущий год также запланирован ремонт, совместно с нашими коллегами из федерального правительства выделяем средства на эти цели, - сказал Дмитрий Азаров. - Ведем постоянную работу с муниципалитетами по должной эксплуатации гидротехнических сооружений, выполнению регламентных работ. Например, есть пруды-накопители для мелиорации, поливных работ. Мы установили, что не все пользователи таких прудов, а это как правило частные компании, выполнили регламентные работы и осушили пруды в осенний период для приема паводковых вод. Вот такие регламентные вопросы, которые помогут предотвратить серьезные последствия паводков, сейчас находятся на контроле».

Отвечая на вопросы о ситуации с водозабором и обеспечением жителей Самарской области качественной питьевой водой, Дмитрий Азаров сообщил, что в этом направлении в регионе ведется системная работа.

Так, с 2019 года в рамках реализации национального проекта «Экология», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина, в Самарской области введены в эксплуатацию 11 очистных сооружений. Дополнительно очистные сооружения вводятся промышленными предприятиями. В рамках проекта «Чистая вода» построено и реконструировано 15 объектов водоснабжения.

«Мы планируем, что до конца года еще 7 очистных сооружений введем. Ситуация, вне всякого сомнения, улучшается. Сегодня Самарская область находится в списке лидеров по созданию очистных сооружений, - отметил губернатор. - Наибольшие загрязнения водоемов сейчас это биологические отходы, а вовсе не промышленные предприятия. На мой взгляд, здесь нужна определенная коррекция совместных усилий с нашими коллегами федерального уровня. Безусловно, мы эти вопросы будем обсуждать».

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области