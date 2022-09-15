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Самарский депутат приглашает жителей на эко-субботник

15 сентября 2022 15:47
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Руководитель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин предложил всем неравнодушным объединить усилия для наведения порядка в сквере «Родничок надежды».

Сквер и родниковое озеро – одна из достопримечательностей Советского района Самары. В 2018 году по программе «Комфортная городская среда» территорию благоустроили: на дорожках уложили плитку, установили скамейки и детскую площадку. О благоустройстве и очистке озера речь зашла через два года, об этом Александра Живайкина попросили жильцы домов по улице Аэродромной, когда собирали предложения в «Народную программу». 

Руководитель фракции «Единая Россия» принял активное участие в реанимации водоема и благоустройстве территории вокруг. 

«Прошлым летом вместе с жителями радовались завершению работ в сквере «Родничок Надежды» на улице Аэродромной. Жители рассказывали мне, что раньше сам водоем напоминал болото, а землю вокруг него занимали гаражи и сараи. Вместе с департаментом городского хозяйства и экологии города Самары ускорили процесс восстановления озера: ил со дна выкачали, воду отфильтровали. В общем, привели в порядок, а заодно сделали освещение и фигурные ограждения вокруг озера. Красота!», - поделился Александр Иванович.

Но прошел год – и вновь жители жалуются в соцсетях: «Когда-то здесь было хорошее место для отдыха, сюда ходили художники, рисовали на берегу. Но сейчас его загрязняют, кидают туда разный мусор. Еще проблема: вокруг пруда совершенно негде присесть, лавочек просто нет. Также на территории сквера вместо радостных детишек появились злые, ругающиеся матом подростки, которые сидят там день и ночь, пьют алкоголь и курят сигареты. Нам всем очень нравилось это место, но сейчас с каждым годом здесь становится всё хуже и хуже». 

«Друзья! Давайте порассуждаем. Кто бросает мусор в озеро? Кто ломает лавочки и другое имущество? Кто использует сквер и озеро вместо кафе? Ну, не инопланетяне же. Это наши с вами соседи, земляки. К сожалению, недостаточно воспитанные. Давайте дружно попросим их так не делать. Давайте вместе организуем субботник, я готов прийти, сделаем, что нужно. Не знаю, как вас, а меня всегда учили личным примером. Надеюсь и те, кто портит наш сквер, увидев наши труды, задумаются. Давайте воспитывать их вместе!», - предложил жителям территории вице-спикер регионального парламента в своих соцсетях.

Предложение самарского депутата нашло поддержку в комментариях пользователей в соц сетях, в администрации Советского района и администрации города.

О проведении субботника в сквере «Родничок надежды» будут объявлено в ближайшее время. Жителей уведомят сотрудники управляющей компании и администрации района, а активную помощь готовы оказать эковолонтеры и активисты «Молодой гвардии Единой России», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия

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