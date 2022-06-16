Самарские волонтеры сдали кровь для российских военных

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В Международный день донора сотни человек в разных городах страны пришли сдать кровь, чтобы помочь пострадавшим жителям Донбасса и бойцам, которые сражаются с нацизмом.

В Самаре волонтеры «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии» сдали кровь на Областной станции переливания крови. Эта донация необходима и раненным мирным жителям Донбасса, и в первую очередь - российским военным, которые участвуют в спецоперации на Украине.

За один раз донор сдает всего 450 миллилитров крови, но даже этот небольшой объем может спасти жизни трех человек.

В акции в Самаре приняли участие 20 волонтеров, сегодня они сдали 9 литров крови. Среди них был и Саша Данилевский, который на следующей неделе уезжает на Донбасс, помогать в восстановлении ДНР.

«Для нас такие акции – часть нашей жизни. Раз в два месяца мы сдаем кровь. Это очень важно — помочь тем людям, которые нуждаются в этом. Мы знаем, что наша кровь может кого-то спасти, и гордимся этим», - считает волонтер партийного центра «Единой России», молодогвардеец Александр Данилевский.

Напомним, что масштабная акция партии «Единая Россия» прошла не только в Самаре. К сдаче крови для российских военных присоединились и другие региона страны. После донорскую кровь отправят в Донбасс, а также в российские больницы, где лечатся раненые участники спецоперации. Такие акции проводятся регулярно, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"