Самарские единороссы проконтролировали чистоту берега реки Самарка

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На жалобы жителей Сухой Самарки в социальных сетях отреагировали депутаты Самарской Губернской Думы.

В команду «Партийного десанта» вместе с членами комитета Самарской Губернской Думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды по вопросу загрязнения берега протоки реки Самарка вошли представители министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, администрации Куйбышевского района города, ГУ МЧС России по Самарской области, Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям, Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Депутаты- единороссы Александр Милеев, Вячеслав Дормидонтов и Роман Балтер отметили, что много жалоб на неудовлетворительное состояние береговой линии Самарки в социальных сетях и в личных обращениях от жителей. От жителей Куйбышевского района большое количество предложений в Народную программу партии поступило именно по вопросам экологии.

«Люди жалуются, что берег регулярно засыпается асфальтом - а это бетон, это нефтешламы. Все эти экологически вредные вещества попадают в реку. В реке Самарка становится невозможным купаться. Мало того, ниже по течению находится водозабор, из которого вода поступает в наши краны, в дома самарцев», - отметил заместитель председателя Самарской Губернской Думы Александр Милеев.

«Действительно присутствует большое количество мусора на берегу реки. Граждане выбрасывают бытовые отходы в неположенных местах, тем самым нанося вред экосистеме водоёма и загрязняя городскую инфраструктуру. По результатам осмотра решено направить обращения в профильные надзорные органы и прокуратуру», - поделился впечатлениями депутат фракции «Единая Россия» Роман Балтер.

По итогам проверки было принято решение о создании рабочей группы из жителей, экологов, общественников и представителей профильных ведомстве, включая сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, «партийный десант» проконтролировал исполнение постановления Самарской Губернской Думы о запрете движения маломерных судов по реке Татьянка и закрытии незаконных лодочных стоянок.