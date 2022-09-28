Я нашел ошибку
Главные новости:
За сутки в Самарской области заболел еще 2001 человек
За сутки в Самарской области заболел еще 2001 человек
Количество уехавших из России IT-специалистов может сильно вырасти
Количество уехавших из России IT-специалистов может сильно вырасти
Самарскую полицию возглавил Игорь Иванов
Самарскую полицию возглавил Игорь Иванов
Депутаты Государственной Думы проведут внеплановое заседание нижней палаты парламента 3 октября
Депутаты Государственной Думы проведут внеплановое заседание нижней палаты парламента 3 октября
Более половины российской нефти, предназначенной для поставок за рубеж, оказалось под санкциями или под их угрозой
Более половины российской нефти, предназначенной для поставок за рубеж, оказалось под санкциями или под их угрозой
В Самаре ночью 42 человека тушили крупный пожар
В Самаре ночью 42 человека тушили крупный пожар
Самарские единороссы проконтролировали чистоту берега реки Самарка
Самарские единороссы проконтролировали чистоту берега реки Самарка
Библиотека нового поколения открылась в Тольятти
Библиотека нового поколения открылась в Тольятти
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.18
0.18
EUR 56
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Футболисты "Крыльев Советов" посетили школу-интернат в селе Старый Буян
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Самарские единороссы проконтролировали чистоту берега реки Самарка

28 сентября 2022 13:33
106
Самарские единороссы проконтролировали чистоту берега реки Самарка

На жалобы жителей Сухой Самарки в социальных сетях отреагировали депутаты Самарской Губернской Думы.

В команду  «Партийного десанта» вместе с членами комитета Самарской Губернской Думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды по вопросу загрязнения берега протоки реки Самарка вошли представители министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, администрации Куйбышевского района   города, ГУ МЧС России по Самарской области, Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям, Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Депутаты- единороссы Александр Милеев, Вячеслав Дормидонтов и Роман Балтер отметили, что много жалоб на неудовлетворительное состояние береговой линии Самарки в социальных сетях и в личных обращениях от жителей. От жителей Куйбышевского района большое количество предложений в Народную программу партии поступило именно по вопросам экологии.

«Люди жалуются, что берег регулярно засыпается асфальтом - а это бетон, это нефтешламы. Все эти экологически вредные вещества попадают в реку. В реке Самарка становится невозможным купаться. Мало того, ниже по течению находится водозабор, из которого вода поступает в наши краны, в дома самарцев», - отметил заместитель председателя Самарской Губернской Думы Александр Милеев.

«Действительно присутствует большое количество мусора на берегу реки. Граждане выбрасывают бытовые отходы в неположенных местах, тем самым нанося вред экосистеме водоёма и загрязняя городскую инфраструктуру. По результатам осмотра решено направить обращения в профильные надзорные органы и прокуратуру», - поделился впечатлениями депутат фракции «Единая Россия» Роман Балтер.

По итогам проверки было принято решение о создании рабочей группы из жителей, экологов, общественников и представителей профильных ведомстве, включая сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, «партийный десант» проконтролировал исполнение постановления Самарской Губернской Думы о запрете движения маломерных судов по реке Татьянка и закрытии незаконных лодочных стоянок.

 

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«Единая Россия» обеспечит ряд гарантий мобилизованным для участия в СВО
26 сентября 2022, 09:53
«Единая Россия» обеспечит ряд гарантий мобилизованным для участия в СВО
В частности, речь идёт о защите их трудовых прав и дополнительных финансовых гарантиях. Политика
400
При поддержке «Единой России» в Алексеевском и Большеглушицком районах до конца года появятся еще два спортивных объекта
21 сентября 2022, 10:11
При поддержке «Единой России» в Алексеевском и Большеглушицком районах до конца года появятся еще два спортивных объекта
В прошлом году на территории Самарской области были запущены в эксплуатацию два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа в селах Дубовый Умёт и... Политика
573
В Тольятти депутат-единоросс выступил против питейного заведения возле детского сада
16 сентября 2022, 13:53
В Тольятти депутат-единоросс выступил против питейного заведения возле детского сада
Координатора партпроекта «Чистая страна» Дениса Волкова возмутило несоблюдение законодательства и нецивилизованная торговля на улицах автограда Политика
852
В центре внимания
В Самаре за первый день отопительного сезона подключили свыше 15% процентов МКД
28 сентября 2022  12:32
В Самаре за первый день отопительного сезона подключили свыше 15% процентов МКД
139
30 сентября в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады
28 сентября 2022  11:30
30 сентября в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады
150
В Правительстве региона обсудили вопрос строительства медицинских учреждений
28 сентября 2022  10:29
В Правительстве региона обсудили вопрос строительства медицинских учреждений
198
В Самаре официально стартовал отопительный сезон 2022-2023
28 сентября 2022  09:26
В Самаре официально стартовал отопительный сезон 2022-2023
194
В Самарской области задачи по призыву в рамках частичной мобилизации выполняются в полном объеме.
27 сентября 2022  15:01
«Горжусь земляками – защитниками Отечества», - Губернатор Дмитрий Азаров
480
Весь список