Самарские единороссы привели в порядок 200 мемориалов

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На уборку общественных пространств и памятных мест во всех муниципальных образованиях Самарской губернии вышли более 7 900 жителей. Среди них депутаты всех уровней, студенты, военнослужащие, волонтеры, предприниматели, многодетные родители.

Единороссы благоустроили парки и скверы, места отдыха горожан, дворовые территории. Особое внимание во всех муниципалитетах – к мемориальным комплексам в память о героях войны, могилам фронтовиков и павших воинов. Более 200 площадок в регионе приведены в порядок. Волонтеры и единороссы очистили территории возле объектов исторического наследия, памятников, обелисков, стел, памятных знаков.

В Сызрани главным местом уборки стал мемориальный комплекс «Вечный огонь». Глава города, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Николай Лядин, участники предварительного голосования Андрей Трифонов и Сергей Гринько, депутат губернской думы Петр Лобарев, депутаты городской думы, члены партии «Единая Россия», молодогвардейцы, сторонники партии объединили свои усилия на партийном субботнике.

При поддержке Андрея Трифонова на месте захоронений заводчан «Тяжмаша» - участников войны установили новые мраморные памятники. Навести там порядок после зимы помогли молодогвардейцы под руководством Эльдара Мязитова.

Субботники прошли на территории городского округа Жигулевск от микрорайона Яблоневый Овраг до села Ширяево на побережье Волги. Секретарь местного отделения партии Рубик Амроян, глава Жигулевска Сергей Федотов, председатель гордумы Юрий Смеловский, депутаты фракции, вместе с кадетскими классами школы №14 приняли участие в уборке территории сквера 40-летия Победы.

Жигулевские «Волонтеры Победы» навели порядок на воинских захоронениях, которые остались без ухода – очистили от мусора и листвы и расчистили заросли.

«Благоустройство и поддержание чистоты таких памятных мест дает возможность молодежи бережнее относиться к истории нашей страны и сохранять память для будущих поколений», - уверен Амроян.

В Новокуйбышевске день начался с акции «От благодарных потомков»: «молодогвардейцы», волонтеры и кандидаты предварительного голосования привели в порядок три десятка могил ветеранов Великой Отечественной войны.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия», председатель Думы Новокуйбышевска Юрий Ферапонтов отметил: «Это стало для нас доброй традицией, которая объединяет многих людей, желающих внести свой вклад в сохранение исторической памяти. В этом году мы наводим чистоту в Парке «Патриот» и на захоронениях участников войны. Связь поколений не будет прервана, если от сердца к сердцу будет передаваться скорбь по ушедшим творцам Победы и всеобщее ликование в этот священный для всех нас праздник. Память о настоящих героях, истинных защитниках Отечества, навсегда останется в душе нашего народа».

Его точку зрения поддержал и депутат Самарской губернской Думы, кандидат предварительного голосования Андрей Коновалов: ««Благоустройство памятников времен Великой Отечественной войны и объектов культурного наследия – это не только сохранение прошлого, но и забота о будущем, воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к Родине. От нас в этом деле зависит очень многое. Все мы знаем, как важно подавать пример подрастающему поколению. Труд обеспечивает будущее государства, и именно труд является важнейшим элементом процесса формирования личности».

В Тольятти единороссы почтили память Героя Советского Союза Василия Жилина: стела героического земляка после уборки засияла яркими красками.

Похоронен Василий Иванович в Тольятти. А звание героя войны он получил за то, что в боях на Западной Двине пять раз поднимал бойцов в атаку, а когда кончились патроны, гранатами и прикладом уничтожил тридцать гитлеровцев. В момент отражения одной из контратак, он поймал на лету брошенную немцем гранату и бросил её обратно. Разорвавшись, она уничтожила пять гитлеровцев.

По инициативе депутата-единоросса Сергиевского района Татьяны Мамыкиной в селе Воротнее волонтеры привели в порядок Аллею Славы, где 9 мая все соберутся на митинг. В Суходоле активисты очистили от сухостоя и мусора территорию около стелы героев Гражданской войны.

«Война – неважно, когда она была 100 лет назад или 75 – это ужасное время, про которое мы не должны забывать и своим примером показывать молодому поколению, что нужно быть активными гражданами своей страны. И спустя сто и даже тысячу лет, ничто не будет забыто. Без памяти о прошлом нет будущего», - поделилась секретарь первичного отделения партии и многодетная мама Наталья Николаева.

В Кинель-Черкасском районе сегодня тоже прошел субботник по благоустройству воинских мемориалов, памятных знаков и захоронений участников Великой Отечественной войны. Навести порядок в Центральном парке села у памятника советским воинам вышли депутаты-единороссы, активисты «Молодой гвардии», партийный актив.

«Проделана большая работа: территория очищена от мусора, убрана сухая листва и уничтожены сорняки. Благоустройство памятника - дань мужеству и стойкости старшему поколению, людям, прошедшим войну. И пусть наш маленький труд будет благодарностью воинам -победителям, которые сложили свои головы за светлую и мирную жизнь», - уверены единороссы Кинель-Черкасского района.

В сельском поселении Бобровка Кинельского района субботник прошел возле памятника жителям села, погибшим во время Великой Отечественной войны. В благоустройстве территории принял участие руководитель фракции «Единой России» в Самарской губернской думе Александр Живайкин.

«Это наш святой долг и прямая обязанность– заботиться не только о ныне здравствующих ветеранах и фронтовиках, но и помнить о тех, кого уже с нами нет. Только мы можем сохранить их светлую память и память и передать историю Великой Победы будущим поколениям», – уверен единоросс.

Субботники, посвященные 80-летию начала Великой Отечественной войны, состоялись в городских округах и муниципальных районах, в городских районах и сельских поселениях, на мемориалах и в памятных местах, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Они организованы «Единой Россией» и движением «Волонтеры Победы».

Старт партийным субботникам дал глава региона, секретарь Самарского реготделения партии Дмитрий Азаров неделю назад. Молодогвардейцы, сотрудники самарского регионального отделения партии «Единая Россия», активисты движения «Волонтеры Победы», участники партийного проекта «Политстартап» привели в порядок место установки памятной стелы «Город трудовой доблести», рассказали в пресс-службе реготделения партии "ЕР".

Фото: пресс-служба реготделения партии "ЕР"