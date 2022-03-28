Самарские единороссы поздравили работников культуры и театра с профессиональными праздниками

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В минувшие выходные депутаты всех уровней и активисты партии «Единая Россия» чествовали деятелей культуры и искусства.

2022 год был объявлен Президентом России Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. В Самарской губернии, которая во все времена отличалась многообразием языков, обычаев и религий, этим вопросам всегда уделялось огромное внимание. Неслучайно именно у нас появился уникальный этнокультурный комплекс "Парк дружбы народов", отмеченный на федеральном уровне, рассказал секретарь Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он напомнил, что в рамках национального проекта "Культура» в регионе строятся, ремонтируются и переоснащаются сельские дома культуры и детские школы искусств, открываются виртуальные концертные залы и модельные библиотеки, ведется оцифровка книжных памятников.

Дмитрий Азаров отметил, что презентация первого в стране филиала Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни стала событием всероссийского масштаба. Кроме того, Самарская область вошла в число лидеров по количеству победителей первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

Глава региона поздравил работников культуры с профессиональным праздником и отметил, что всю свою жизнь они посвящают развитию этой сферы, приумножению культурных богатств России, сохранению исторических и духовных корней нашего народа. Он отметил, что своим трудом работники культуры создают качественно новую среду, в которой каждый человек получает доступ к культурным ценностям, возможность для самореализации и раскрытия своих талантов и способностей.

Сегодня в Самарской области сохраняется яркая культурная повестка – активно работают театры, музеи, библиотеки, клубы, детские школы искусств. Строятся новые объекты, открываются современные учреждения культуры, совершенствуется нормативно-правовая база, организуется обучение и повышение квалификации работников отрасли, отметил председатель Самарской губернской Думы Геннадий Котельников. Он подчеркнул, что самарцы всегда гордились культурой губернии, известными земляками – писателями и поэтами, художниками и музыкантами, артистами и деятелями искусства.

Вице-спикер Самарской губернской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин поздравил работников культуры в социальных сетях: «С праздником всех: актеров, певцов, библиотекарей, художников, писателей, поэтов, сотрудников Домов культуры – всех тех, кто наполняет нашу жизнь красками! Здоровья Вам, друзья! Вдохновения и новых, интересных проектов!»

Традиционно своих земляков -работников культуры и театра в каждом муниципальном районе поздравили активисты местных отделений партии «Единая Россия». В сельских районах дом культуры – сосредоточие культурных ценностей: здесь располагаются библиотеки, работают народные и самодеятельные коллективы, творческие кружки для детей и взрослых, собираются клубы по интересам.

Секретарь местного отделения м.р. Похвистневский Лилия Пантелеева совместно с депутатами, учащимися средней школы им. Н. С. Доровского поздравили работников культуры с профессиональным праздником, вручили им благодарственные письма и сладкие подарки. В Кинель-Черкассах с профессиональным праздником поздравили ветеранов культуры, тех, кто посвятил этой сфере немало лет своей жизни.

В Новокуйбышевске партийцы посетили театр «Время тайн», который более тридцати лет радует горожан талантливыми, живыми и удивительно вдохновляющими постановками.

Слова благодарности театру, его создателям и режиссерам – Андрею и Ларисе Юниным- адресовала исполнительный секретарь местного отделения партии Ирина Морозова.

«Творческие личности, а особенно актеры и режиссеры – это своего рода добрые волшебники. Благодаря их воображению, на свет рождаются театральные постановки, которые не только радуют зрителей, но и «являются своеобразной пилюлей от хандры и депрессии»», - рассказала жительница Новокуйбышевска.

Местное отделение партии Ленинского района Самары поздравили работников культыр и деятелей искусства на «капустнике» в театре «Самарская Площадь». Там собрались все муниципальные театры г.о. Самара со своей концертной программой.

«Мы с радостью стремимся из будничной повседневности навстречу фантастическому миру ярких и высоких чувств, бурных страстей и благородных стремлений, чтобы вновь и вновь полюбоваться вечно юными Ромео и Джульеттой, посмеяться вместе с находчивым, остроумным Фигаро или над незадачливым Городничим. Часто актерский путь труден и тернист, но всё же это — радостное творчество для тех, кто влюблён в своё дело. Ведь актер — это не просто профессия, а раз и навсегда избранная форма бытия и, прежде всего, — любовь к сцене и зрителям. Без настоящей любви к театру не было бы великих актёров», - поделился впечатлениями депутат Самарской губернской думы Роман Балтер.

Его коллега по региональному парламенту Светлана Ильина не просто приняла участие в поздравлении, но и привезла с собой специальный приз – сладкий пирог с капустой.

«Каждый театр представил на конкурс свой пирог с капустой. Строгое жюри определило победителя - кукольный театр «Лукоморье». Остальные участники конкурса разделили почетное 2 место. Победителю вручили приз: комплект одежды для повара и трехлитровую банку квашеной капусты. А призеры получили по вилку капусты. Я тоже не осталась в стороне, привезла «сладкий пирог с капустой»», - рассказала депутат.

Председатель Думы г.о. Самары Алексей Дегтев вручил ряд благодарственных писем работникам муниципальных учреждений сферы культуры. отметил важность культуры в жизни города. Торжественное мероприятие, посвященное этой дате, состоялось в стенах ДК «Октябрь» в поселке Мехзавод.

«Именно вы, люди с неисчерпаемой фантазией, делаете мир лучше: дарите праздник, открываете бескрайний мир прекрасного, зажигая в сердцах окружающих огонь вдохновения и радости. Ваши неустанные творческие поиски неизменно направлены на сохранение и приумножение традиций нашего города, воспитание человечности и взаимопонимания, единение людей в добрых чувствах и делах. Желаю вдохновения, реализации самых смелых идей, новых побед и успехов в любых начинаниях! Пусть вас всегда поддерживает и заряжает любовь и благодарность жителей нашего города!» — с такими словами со сцены обратился к гостям мероприятия председатель Думы г.о. Самара Алексей Дегтев.

Напомним, что за последние годы в губернии было отремонтировано более 130 зданий культуры, причем большая часть из них - в сельской местности. В Самаре прошла масштабная реконструкция здания САТОБ, особняка купчихи Курлиной (Музей модерна), открылся Музей кинорежиссера Эльдара Рязанова. В Самарской области активно поддерживаются и развиваются проекты, ставшие визитной карточкой региона. В их числе Мариинский и Грушинский фестиваль, фестиваль набережных "ВолгаФест", детский и молодежный фестиваль "Золотая репка" и другие культурные события.

В настоящее время в регионе действует 16 профессиональных театров. Их постановки посмотрели почти 427 тысяч зрителей. Из-за пандемии посещаемость подмостков снизилась, но со снятием ограничений показатель может вновь выйти на высокий уровень.