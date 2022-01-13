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Самарские единороссы поздравили печатные СМИ региона с профессиональным праздником
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Самарские единороссы поздравили печатные СМИ региона с профессиональным праздником

13 января 2022 16:49
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День российской печати отмечается в стране 13 января.

Первыми приняли поздравления от самарских парламентариев представителя газеты «Чапаевский рабочий». С самого раннего утра заместитель Секретаря Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия», председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы Марина Сидухина приехала поздравить коллектив газеты. Газета издается с 1930 года. Это издание всегда отражало жизнь города.

«Газета всегда оставалась верна основному принципу – служила и служит людям. Главный герой «Чапаевского рабочего» — человек. Журналисты писали, как люди строили свою жизнь, рассказывали об удивительных трудовых подвигах чапаевцев. В начале Великой Отечественной войны, надев солдатские шинели, ушли на фронт журналисты, многие опытные типографские работники. Но газета продолжала жить. «Все для фронта, все для победы!» — это стало девизом и городской газеты «Чапаевский рабочий». По призыву «Чапаевского рабочего» горожане собирали средства на строительство эскадрильи самолетов», - рассказывают о своем издании сотрудники газеты.

Председатель комитета по законности и правопорядку Самарской губдумы Екатерина Кузьмичева поздравила с профессиональным праздником редакцию газеты "Ставрополь-на-Волге". Это единственная газета Ставропольского района Самарской области. Все важные события в жизни муниципалитетов – оперативно появляются на страницах газеты: новости, репортажи, интервью, материалы о людях и событиях, обзоры, мнения экспертов, журналистские расследования. «Ставрополь-на-Волге» - победитель областного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области в 2019, 2020 и 2021 году. В этот день как раз происходила вёрстка очередного номера. Все  сотрудники - в работе, отмечает парламентарий.

«Поздравила с праздником, поблагодарила за журналистское служение людям, вручила приятные сюрпризы. "День Российской печати…Кому направляются слова поздравлений? Конечно же, всем писательским профессиональным сообществам, командам наших печатных изданий, периодики, без жизни которых, к счастью и сегодня, не могут себя представить многие в нашем обществе. Качество информационного материала напрямую зависит от ясности мысли, чёткости и красоты слога, самой подачи его сотрудниками издания. От души поздравляю всех причастных к созданию возможности для людей быть в курсе событий различного масштаба. Желаю крепких, профессиональных команд, увеличения тиражей изданий, здоровья, позитивных новостей, Мира в семьях!", - поздравила Екатерина Ивановна сотрудников районного печатного издания.

Сотрудников Самарского областного вещательного агентства с Днем печати поздравил депутат Губернской Думы Роман Балтер. Самарское областное вещательное агентство - крупнейший мультимедийный холдинг Самарской области. Он возник в июне 2020 года в результате объединения главных областных информационных ресурсов: ТРК "Губерния" и газеты "Волжская коммуна". Газете "Волжская коммуна" исполняется 115 лет.

«Крайне важно объективно освещать все события. Всему коллективу счастья, творческих успехов, процветания и самое главное - здоровья. Будет здоровье, я уверен, вы все сделаете на оценку 5 с плюсом», - подчеркнул депутат.

Директор Самарского областного вещательного агентства Оксана Зубкова поблагодарила парламентария за внимание и оценку работы всей команды медиахолдинга.

Депутат Самарской Губернской Думы Анна Дубасова поздравила коллективы районных газет «Волжская новь» и «Красноярские новости»,

Депутат Губернской Думы Владимир Бокк поздравил редакцию еженедельной общегородской газеты в Тольятти "Площадь Свободы".

Это первая независимая газета города, она является одним из старейших средств массовой информации. Газета основана в 1990 году, напомнил парламентарий.

«С удовольствием поздравил тех, кто по зову сердца добросовестно служит своему читателю, с профессиональным праздником. Надо отметить, что "Площадь Свободы" является первой независимой газетой города и одним из старейших средств массовой информации», - отметил Владимир Бокк.

Депутат Самарской Губернской Думы Алексей Иванов поздравил коллектив редакции газеты «Жигулёвский рабочий».

«Сегодня в стране отмечают День российской печати! Это праздник всех, кто своим каждодневным трудом обеспечивает целостное информационное пространство. Это редактора, журналисты, издатели, полиграфисты, распространители печатной продукции и многие другие. Сложно переоценить востребованность работы журналистов. От них мы ждём актуальной и правдивой информации, они всегда находятся в центре событий. С большим удовольствием заехал поздравить с праздником коллектив редакции газеты «Жигулёвский рабочий», с которыми у нас уже выстроено продуктивное сотрудничество и налажены дружеские отношения. К сожалению, плотный рабочий график не позволил посетить других коллег. Это газеты "Октябрьское время" и "Красное Приволжье". Замечательные коллективы настоящих профессионалов, не раз доказавшие это на практике! Искренне желаю каждому причастному к празднику интересных публикаций, неиссякаемого вдохновения, благодарных читателей и личного благополучия», - сказал Алексей Иванов.

Глава региона, Секретарь Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров поздравил всех причастных с Днём российской печати. Он подчеркнул, что представителей журналистской отрасли губернии отличает человекоцентричность, неравнодушие к проблемам своих сограждан. 

«Сегодня в нашем регионе очень много современных, ярких, интересных медиаресурсов, в которых работают тысячи увлеченных своим делом профессионалов. Но самое главное, что отличает лучших представителей журналистского сообщества нашей губернии – это человекоцентричность, неравнодушие к проблемам людей и желание помочь каждому, кто нуждается в поддержке», - отметил Дмитрий Азаров.

Он отметил, что в региональных СМИ работают высокопрофессиональные, грамотные, преданные журналистике, влюбленные в свою малую родину люди, хорошо знающие запросы и чаяния земляков, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

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