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Самарские единороссы поздравили медработников региона с профессиональным праздником

19 июня 2022 14:17
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В областной столице персонал Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн поздравили волонтёры партийного центра.

В областной столице персонал Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн поздравили волонтёры партийного центра. К ним присоединился руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Александр Живайкин.

Утро в Самарском клиническом госпитале ветеранов войн началось с цветов и подарков. 

Поздравить с профессиональным праздником сотрудников медучреждения приехали волонтёры Промышленного района. 

Во время пандемии на базе медицинского учреждения был развернут госпиталь для больных с коронавирусной инфекцией на 240 коек. А ежегодное стационарное лечение в госпитале получают более 8 тысяч ветеранов войн. За 75 лет деятельности учреждения медицинская помощь была оказана более 318 тысячам ветеранов.

Здесь работают люди, преданные своей профессии.

Сейчас в Госпитале ветеранов войн трудятся 328 медиков.  Торт с партийной символикой, цветы и сувениры  передали  утренней дежурной бригаде. 

«Нам хотелось передать лично слова благодарности тем людям, которые стоят на страже нашего здоровья. Так всегда происходит, что они спасают наши жизни иногда в ущерб своему здоровью и семейному благополучию. Многие самарские медики находятся сейчас в наших братских республиках и там продолжают помогать и спасать жизни людей. Низкий им поклон!»,- поблагодарил медиков руководитель фракции «Единой России», заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Живайкин.

«Сейчас все уже забыли времена пандемии. Именно врачи, рискуя своими жизнями, преодолели этот недуг, вытащили нас из ковид.  На сегодняшний день это уже как-то забылось, ушло на второй план. Они научились бороться со своим страхом, и нас научили этому»,- напомнил руководитель фракции  единороссов в региональном парламенте. 

«Очень приятно, что нас не забывают, и партия «Единая Россия» поздравила нас с профессиональным праздником. Это значит, что мы нужны. Спасибо всем за поздравления! Здоровья, счастья, успехов!» , - адресовал слова благодарности дежурный врач Марат Шарапов. 

Врачи и медсестры продолжат работать в этот день, но уже с отличным настроением, надеются активисты МГЕР, которые помогли организовать и провести эту акцию.  Цветы в горшках украсят рабочие места медперсонала и создадут уют, считают волонтёры. 

К поздравлению медработников госпиталя присоединились и их немолодые пациенты. Они выглядывали из окон и аплодировали.

Напомним, что медиков региона начали поздравлять  еще накануне праздника. Поздравления и подарки в честь профессионального праздника передают  волонтёры партийного центра, активисты «Молодой гвардии», депутаты всех уровней во всех муниципалитетах Самарской области, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

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