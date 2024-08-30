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Самарская область вместе со всей Россией помогает жителям Курской области

30 августа 2024 13:12
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Самарская область вместе со всей Россией помогает жителям Курской области
Из областной столицы ушёл новый гуманитарный конвой.
 

Из Самары в Курск отправилась  очередная партия гуманитарного груза. Все, что с теплом и добрыми пожеланиями собрали для курян  жители  губернии,  активисты «Единой России»  оперативно  подготовили  к отправке.

Большой запас питьевой воды,  продукты и бытовая химия - на сортировочно-логистическом центре «Единой России» волонтеры партии и активисты -молодогвардейцы  готовят  в дальнюю дорогу  еще один  большегруз.   На днях из областной столицы  ушел  очередной гуманитарный конвой,  но  помощь от людей продолжает поступать  в большом количестве.  

Помочь в погрузке пришёл Федор Трушов,  волонтёр   «Молодой Гвардии». На днях парень   вернулся  из ЛНР, где был с волонтёрской миссией.

«Пока я был в Луганске, понял, что там происходит то, что запрещает тебе интересоваться корыстными целями, индивидуальными. И заставляет задуматься нда общими, общественно-значимыми целями. Сам того не понимая, забываешь об индивидуальных желаниях и начинаешь думать об общественном», - поделился Федор.

В Курске  вся собранная жителями Самарского региона гуманитарная помощь оперативно поступает в первую очередь  на пункты временного размещения.

«Вернулся недавно из Курска, - рассказал депутат Государственной Думы от Самарской области Андрей Парфенов. - Мы там организовали наш партийный штаб по приёму и распределению гуманитарной помощи, партийцы активно подключились к работе пунктов временного размещения. Люди, которые находятся там, чувствуют, что они не одни, что вся Россия рядом. Мы - одна страна, одна семья».

Между тем жители, общественники  и  предприниматели продолжают нести в пункт приёма, развёрнутый на площадке  Штаба общественной поддержки «Единой России» в Самаре, гуманитарную помощь.  Скоро ещё одна, груженная всем необходимым,  машина отправится туда, где  ждут поддержки.

Напомним, что Самарская область  регулярно отправляет  в приграничные территории большие конвои с гуманитарным грузом - по несколько раз в неделю. Помощь передают представители бизнеса, добровольческие и молодёжные организации, общественные объединения и просто люди, неравнодушные к человеческому горю.

Теги: Единая Россия

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