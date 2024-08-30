Самарская область вместе со всей Россией помогает жителям Курской области

Из Самары в Курск отправилась очередная партия гуманитарного груза. Все, что с теплом и добрыми пожеланиями собрали для курян жители губернии, активисты «Единой России» оперативно подготовили к отправке.

Большой запас питьевой воды, продукты и бытовая химия - на сортировочно-логистическом центре «Единой России» волонтеры партии и активисты -молодогвардейцы готовят в дальнюю дорогу еще один большегруз. На днях из областной столицы ушел очередной гуманитарный конвой, но помощь от людей продолжает поступать в большом количестве.

Помочь в погрузке пришёл Федор Трушов, волонтёр «Молодой Гвардии». На днях парень вернулся из ЛНР, где был с волонтёрской миссией.

«Пока я был в Луганске, понял, что там происходит то, что запрещает тебе интересоваться корыстными целями, индивидуальными. И заставляет задуматься нда общими, общественно-значимыми целями. Сам того не понимая, забываешь об индивидуальных желаниях и начинаешь думать об общественном», - поделился Федор.

В Курске вся собранная жителями Самарского региона гуманитарная помощь оперативно поступает в первую очередь на пункты временного размещения.

«Вернулся недавно из Курска, - рассказал депутат Государственной Думы от Самарской области Андрей Парфенов. - Мы там организовали наш партийный штаб по приёму и распределению гуманитарной помощи, партийцы активно подключились к работе пунктов временного размещения. Люди, которые находятся там, чувствуют, что они не одни, что вся Россия рядом. Мы - одна страна, одна семья».

Между тем жители, общественники и предприниматели продолжают нести в пункт приёма, развёрнутый на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» в Самаре, гуманитарную помощь. Скоро ещё одна, груженная всем необходимым, машина отправится туда, где ждут поддержки.

Напомним, что Самарская область регулярно отправляет в приграничные территории большие конвои с гуманитарным грузом - по несколько раз в неделю. Помощь передают представители бизнеса, добровольческие и молодёжные организации, общественные объединения и просто люди, неравнодушные к человеческому горю.