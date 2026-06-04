Самара примет сразу два этапа XX сезона всероссийского турнира «Локобол – РЖД – 2026»

В июне Самара станет одной из ключевых площадок юбилейного, 20-го сезона всероссийского турнира «Локобол – РЖД – 2026».

Матчи одного из крупнейших детских футбольных проектов страны пройдут на поле ЦСК ВВС:

15–16 июня — соревнования среди девочек 2014–2015 гг. рождения

17–18 июня — соревнования среди мальчиков той же возрастной категории

В первом турнире примут участие 15 команд девочек из Приволжского федерального округа. Во втором — 18 команд мальчиков ФС «Приволжье». В рамках турниров футболисты будут бороться за право представить свой город в Суперфинале, который пройдет летом в Москве на «РЖД Арене».

Турнир «Локобол – РЖД» – это стартовая площадка для будущих звезд российского футбола. Многие участники турнира позже становятся профессиональными игроками «Локомотива», ЦСКА, «Динамо», «Спартака», «Зенита» и «Крыльев Советов».

В разные годы через турнир прошли такие игроки, как Матвей Сафонов, Алексей Батраков, Константин Тюкавин, Фёдор Чалов и Сергей Пиняев — сегодня они играют за Сборную России.