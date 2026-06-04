В Самарской области растет количество тьюторов по финансовой грамотности на предприятиях

В ходе весенней сессии проекта «Тьюторы на предприятиях 3.0», который Волго-Вятское ГУ Банка России реализует совместно с Ассоциацией развития финансовой грамотности, обучение прошли более 1300 жителей области.

Это сотрудники различных предприятий и организаций Самарской области: от комплексных центров социального обслуживания населения до предприятий в сфере машиностроения и нефтехимии. Слушатели на онлайн-вебинарах изучали актуальные темы по защите прав потребителей и работе Службы финансового уполномоченного, инвестиционной грамотности, современным платежным технологиям, противодействию мошенничеству. Теорию они закрепили видеокурсами, модулем по личному финансовому планированию и итоговым тестированием на платформе Ассоциации развития финансовой грамотности.

Цель проекта — сформировать у сотрудников предприятий систему ценностей и установок, которая поможет осознанно и рационально принимать финансовые решения, противостоять мошенничеству, развивать финансовую культуру в своем коллективе. Теперь тьюторы могут транслировать коллегам полученные знания и просветительские материалы Банка России, реализовывать проекты по финансовой грамотности внутри предприятий.

«В текущем году в проекте в качестве тьюторов участвовали сотрудники комплексных центров социального обслуживания населения региона. Это особенно важно, потому что специалисты социальной сферы ежедневно взаимодействуют с жителями Самарской области, в том числе с пожилыми людьми и гражданами, нуждающимися в поддержке. Полученные знания, практические рекомендации помогут им не только увереннее разбираться в личных финансовых вопросах, но и ориентировать других людей по базовым темам финансовой безопасности и ответственному поведению на финансовом рынке», — отметил управляющий Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.