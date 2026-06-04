В Музее-галерее «Заварка» откроется выставка «Чувства(о) Дома»

Проект «Арт-урбанистическая лаборатория «По соседству» (6+), который реализуется Музеем-галереей «Заварка» (отдел МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова») при поддержке Фонда Потанина – это серия междисциплинарных мероприятий. Каждое из них направлено на создание и укрепление сообщества, исследующего и популяризирующего локальное наследия Самары и области.

«Мы рассказываем о городе не только через важные даты и события, историю центральных площадей и улиц, но и через децентрализацию истории города, – говорит руководитель проекта, заведующая Музеем-галереей «Заварка» Екатерина Гурова. – Например, через истории отдельных людей, которые живут за пределами Самарского района и сохраняют память о месте. Полтора года мы с командой проводили качественное исследование Ленинского района, привлекая социологов, архитекторов, художников, фотографов. Мы совершали полевые экспедиции, брали глубинные интервью, формировали музейную коллекцию и архив».

Одним из главных событий проекта «По соседству» станет выставка «Чувства(о) Дома» (6+). Она не только представит историческую реконструкцию жилого пространства и его бытового наполнения (с географической привязкой к территории Ленинского района в разные периоды времени), но и станет местом для самовыражения и самоидентификации. Посетители окажутся в метафорическом пространстве комнаты, коридора, подъезда, двора, магазинов и даже набережной.

«Переходя из одного выставочного пространства в другое, посетитель встретит разные состояния дома, разные чувства и эмоции его жителей, – продолжает Екатерина Гурова. – Это могут быть застолья или тихие вечера, вдохновение и удовольствие от только что съеденной булочки. Наш Дом помнит все это».