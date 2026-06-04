В Самарской области по нацпроекту благоустроят 222 общественные территории

В Самарской области стартовали масштабные работы по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В 2026 году планируется благоустроить 222 территории: 125 общественных и 97 дворовых территорий. 10 из них будут благоустроены дополнительно благодаря сложившейся экономии по итогам проведенных торговых процедур.

Кроме того, в этом году в регионе реализуют 4 проекта-победителя X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:

- Аллея, ведущая к первой ГЭС Поволжья в Сызрани;

- Новая интерпретация сквера «Голубые ели» в Новокуйбышевске;

- Благоустройство территории, прилегающей к Дворцу культуры имени А.М. Горького (1-ый этап) в Чапаевске;

- Аллея мечты. Благоустройство по ул. Ленина от Кирпичного переулка до спуска Вознесенской церкви (1-ый этап) в Октябрьске.

В настоящее время активные работы ведутся на 137 территориях Самарской области: 78 общественных и 59 дворовых территориях в Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани, Отрадном, Похвистнево, Чапаевске, Жигулевске, Кинеле, а также в районах Самарской области.

В селе Верхнее Санчелеево Ставропольского района ведется строительство нового современного пространства для активного отдыха с универсальной спортивной площадкой для игры в волейбол и баскетбол. Площадка размещается в центре населенного пункта вблизи общеобразовательной школы, что, как ожидается, будет стимулировать интерес жителей к регулярным занятиям спортом.

«Приятно видеть, что село меняется к лучшему. Благоустройство — дело важное, особенно когда речь идет о спорте и здоровом образе жизни. Хорошее место выбрали, удобно будет и молодежи, и взрослым. Надеемся, сделают на совесть, чтобы площадка прослужила долгие годы», - говорит директор школы села Верхнее Санчелеево Наталья Безроднова.

Современную и универсальную спортивную площадку возводят и в городе Кинеле на улице Фестивальной. Покрытие площадки будет безопасным, также по проекту установят скамейки, урны, ограждения, поставят опоры освещения. Всего в городе в этом году преобразуют 6 общественных пространств.

«Мы видим, как каждый год наш городской округ преображается. Уютных скверов для прогулок, детских и игровых зон для активного отдыха становится больше, это радует. Я многодетная мама, воспитываю троих мальчиков, знаю, как важно детям организовать досуг, занять их полезным делом, чтобы отвлечь от улицы и гаджетов. Будем обязательно приходить на новую спортплощадку вечерами, тренироваться, чтобы ребята росли крепкими и физически развитыми», - говорит жительница Кинеля Анастасия Кандрунина.

Все общественные пространства, реализуемые по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», выбраны жителями Самарской области. Они набрали наибольшее количество голосов по итогам онлайн-согласования на портале Госуслуг в 2025 году.

Сейчас жители региона выбирают общественные территории, которые в приоритетном порядке будут благоустроены в 2027 году. Голосование стартовало 21 апреля на портале Госуслуг - zagorodsreda.gosuslugi.ru - и завершится 12 июня.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев призвал жителей воспользоваться правом голоса. «К благоустройству на выбор предложены 182 территории: скверы, аллеи, парки и другие пространства. С каждым годом количество благоустроенных объектов становится всё больше», — подчеркнул он на своих страницах в социальных сетях.

Напомним, всего с 2019 по 2025 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе было благоустроено 1041 общественное пространство и 1940 дворовых территорий.