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Самарская область будет усиливать сотрудничество с Республикой Беларусь

23 июля 2025 17:54
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На этой неделе делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым работала в Минске.

На этой неделе делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым работала в Минске. В ее состав вошли представители правительства, министерств экономического блока, а также региональных предприятий, университетов и Торгово-промышленной палаты. Целью рабочего визита стало развитие сотрудничества по многим направлениям. Беларусь является одним из главных торгово-экономических партнеров Самарской области. В 2024 году товарооборот составил 28,4 млрд рублей. 

Ключевым событием визита стала встреча Вячеслава Федорищева и Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, в ходе которой стороны договорились расширять взаимодействие по целому ряду направлений. Это локализация производства автокомпонентов, наращивание объемов поставок белорусской техники, совместные образовательные программы и научные проекты, сотрудничество в сфере туризма и многое другое.

В ходе второго дня визита участники посетили крупные белорусские производства, среди которых предприятие по выпуску спецтехники «ПОЖСНАБ», «Минский тракторный завод», площадку автомобильного завода «БЕЛДЖИ» и др. 

«Мы договорились с автозаводом, что их технические специалисты в ближайшее время посетят АВТОВАЗ, чтобы обсудить конкретные перспективы взаимодействия. Есть планы по взаимодействию с производителем пожарно-спасательной техники - Беларусь является одним из лидеров отрасли, - подчеркнул вице-губернатор Самарской области Вячеслав Романов. - Видим, что здесь высоко развита культура производства, и для нас знакомство с ключевыми предприятиями Беларуси стало полезным опытом».  

Возможности, созданные в Самарской области для бизнеса, обсудили на встрече самарской делегации с белорусскими предприятиям. Глава Корпорации развития и Агентства по привлечению инвестиций Иван Манаев презентовал инвестиционный потенциал региона: преференциальные площадки, меры поддержки и сопровождение на всех этапах реализации инвестпроектов.  
На встрече с представителями Министерства сельского хозяйства и продовольствия и Министерства промышленности Республики Беларусь участники обсудили возможности экспорта шрота подсолнечника в Республику, обмена опытом в области селекции сои и картофеля. Стороны также договорились о расширении сотрудничества аграрных вузов и обмена делегациями для детальной проработки возможных направлений взаимодействия. Обсудили и продвижение продукции самарских производителей сельхозтехники «Пегас-Агро» и «АМ-техника» на белорусский рынок.  

«Мы обсудили ряд вопросов, наметили целый ряд направлений, которые будем прорабатывать. Ограничения, с которыми сталкиваются наши предприятия, услышаны белорусскими коллегами, были даны конкретные поручения, - отметил заместитель председателя Правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Еще одно направление совместной работы - представление наших предпринимателей в Республике. Провели деловые переговоры и надеемся, что предприятия будут активно взаимодействовать». 

В ходе второго дня был подписан ряд соглашений о сотрудничестве. Члены региональной делегации также осмотрели уникальную экспозицию Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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