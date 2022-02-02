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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Самарская Губернская Дума стала лидером общероссийского рейтинга открытости среди 85-ти парламентов страны

2 февраля 2022 15:08
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Для того чтобы определить лидеров, эксперты Фонда развития городского самоуправления «1870» оценивали работу законодательных собраний более чем по 30 критериям

Самарская Губернская Дума стала лидером общероссийского рейтинга открытости среди 85-ти парламентов страны. Об этом в ходе пленарного заседания коллегам сообщил председатель Думы Геннадий Котельников. Он подчеркнул, что независимое исследование проходило при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Экспертного института социальных исследований. Второе место рейтинга заняла Московская городская Дума, третье – Законодательное Собрание Республики Карелия.

Для того чтобы определить лидеров, эксперты Фонда развития городского самоуправления «1870» оценивали работу законодательных собраний более чем по 30 критериям. Это уже второе подобное исследование. Годом ранее самарский парламент занял 12-е место.  

«Для всех нас лидерство  в общероссийском рейтинге стало приятной и неожиданной новостью. Мы не отправляли никаких документов, не было никакой предварительной подготовки. Эксперты самостоятельно проанализировали нашу работу, открытость и доступность Губернской Думы, как и других законодательных органов. На нашем сайте размещаются контактные данные депутатов и их телефоны, стенограммы и видеозаписи заседаний, законы и законопроекты… Много информации, которая делает гласной и открытой работу депутатского корпуса. Это очень высокая планка, которую мы будем стремиться держать впредь», - отметил Геннадий Котельников.  

Заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Пётр Толстой поздравил самарский региональный парламент с победой: «Депутаты всех уровней – это, прежде всего, представители и проводники интересов людей, которые отдали за них свои голоса на выборах. А это – большая ответственность. Исключительно интересами и нуждами своих избирателей парламентарии должны руководствоваться при принятии тех или иных решений. Именно поэтому открытость законодательных органов – важный критерий оценки качества работы депутатов, главный политический капитал которых – доверие людей, получить его иными способами невозможно. Открытость органов власти, а соответственно и степень доверия к ним со стороны граждан России, зависит от каждого из нас вне зависимости от занимаемой должности и партийной принадлежности.

В рейтинге открытости региональных парламентов победила Самарская Губернская Дума. На втором месте – Московская городская Дума. От всей души поздравляю всех сотрудников аппарата самарского парламента, депутатов и, конечно, его главу – Геннадия Петровича Котельникова».

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания  РФ от Самарской области Виктор Казаков уверен, что лидирующая позиция Губернской Думы в рейтинге открытости закономерна: «Самарская Губернская Дума во все времена была самой активной в Российской Федерации. Мне часто доводится представлять законодательные инициативы, которые разработаны самарскими коллегами. Судя по результату, которого достиг региональный парламент в 2021 году, опередив и Московскую Думу, работа поставлена правильно. Депутаты открыты, все могут видеть, как они работают и с избирателями, и в сети Интернет, реагируя на те или иные значимые события. 

Я поздравляю Думу с таким достижением и благодарю всех, кто внёс свою лепту в эту работу и создал такую действенную и открытую систему законотворчества».

 

Фото:   правительство СО

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