«Самара-Снежное»: «Единая Россия» отправила очередной гуманитарный конвой на Донбасс

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Самарская область принимает активное участие в восстановлении города Снежное в ДНР. На Донбасс из Самары регулярно, иногда по несколько раз в неделю, ухолят гуманитарные конвои с продуктами и товарами первой необходимости, стройматериалами и необходимой спецтехникой, питьевой водой и медикаментами.

В настоящий момент бригады самарских специалистов и волонтеров восстанавливают жилые дома, дороги, коммунальные сети и социальную инфраструктуру Снежного. Этот гуманитарный груз, отправленный из Самарской области, свидетельствует о том, что Донбасс возвращается к мирной жизни.

Большую часть груза составила компьютерная техника и электроника: 240 ноутбуков с полным комплектом оборудования, 20 персональных компьютеров, проекторы, ДВД-приводы, комплектуюшие.

Обеспечить безопасность социальных объектов на освобожденных территориях помогут 25 мобильных арочных детекторов.

В Снежнянской больнице очень ждут высокоточное медицинское оборудование из Самары, позволяющее проводить диагностические исследования и эндоскопические операции. Несколько комплектов такого оборудования прибудет с этим гуманитарным конвоем.

В составе груза – более 2,5 тысяч томов художественной и учебной литературы, собранной жителями 63-его региона в рамках акции «Книги Донбассу». Для школ Снежного отправлены комплекты карт и таблиц по географии и истории.

Напомним, что в мае Самарская область и город Снежное в ДНР подписали соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, сообщает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

Фото: пресс-служба реготделения партии "ЕР"