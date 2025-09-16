Самара перешла на одноуровневую систему управления

147

В Самаре произошло значительное преобразование системы городского управления – город перешел на одноуровневую модель. Соответствующие изменения вступили в силу, все бывшие главы районов теперь приняты на работу в администрацию города в статусе руководителей территориальных органов.

Мэр города Иван Носков в своем официальном Telegram-канале пояснил, что данная реформа является выполнением требований федерального и областного законодательства, о необходимости которых он сообщал еще в декабре прошлого года. Подчеркивается, что преобразования не носят характер массовых увольнений – сотрудники районных администраций сохраняют свои позиции в соответствии с профессиональными компетенциями.

Ключевым преимуществом новой системы станет устранение дублирования функций и исключение практики «перекладывания ответственности» между городским и районным уровнями власти при решении проблемных вопросов. По заявлению градоначальника, это повысит эффективность управления и прозрачность принятия решений.

Носков отметил, что преобразования потребуют периода адаптации, но выразил уверенность в перспективах новой системы управления. Он призвал глав территориальных органов не делать поспешных выводов и сосредоточиться на работе по развитию городской инфраструктуры и улучшению качества жизни в Самаре.

Реорганизация направлена на создание единого механизма управления городским хозяйством, что, по мнению властей, усилит координацию между различными службами и ускорит решение актуальных вопросов городского развития, пишет Самара-МК.