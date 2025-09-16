Самара перешла на одноуровневую систему управления

Я нашел ошибку
Главные новости:
На крупных объектах системы водоотведения устанавливаются системы дополнительной очистки стоков, приходящих из города.
«РКС-Самара» модернизируют канализационные насосные станции
В общей сложности на этих участках было обновлено 4,3 километра подземных коммуникаций.
«Т Плюс» завершила работы на 9 теплотрассах в Самаре
В Самаре начались съёмки сатирической комедии «Новости» для ТНТ
В Самаре начались съёмки сатирической комедии «Новости» для ТНТ
Около 5 тысяч человек в День города стали участниками культурно-познавательного экскурсионного проекта «Моя Самара»
Около 5 тысяч человек в День города стали участниками культурно-познавательного экскурсионного проекта «Моя Самара»
Участник «Школы героев» работает над созданием музея-реконструкции в рамках стажировки в областном минкульте
Участник «Школы героев» работает над созданием музея-реконструкции в рамках стажировки в областном минкульте
В Ставропольском районе водитель на иномарке сбил двоих мужчин и уехал
В Ставропольском районе водитель на иномарке сбил двоих мужчин и уехал
В Тольятти ищут женщину, присвоившую чужой кошелек в магазине
В Тольятти ищут женщину, присвоившую чужой кошелек в магазине
Самарец не прошел собеседование на работу в Смышляевке и обокрал магазин
Самарец не прошел собеседование на работу в Смышляевке и обокрал магазин
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.07
-1.31
EUR 97.45
-1.88
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Самара перешла на одноуровневую систему управления

16 сентября 2025 12:26
147
Самара перешла на одноуровневую систему управления

В Самаре произошло значительное преобразование системы городского управления – город перешел на одноуровневую модель. Соответствующие изменения вступили в силу, все бывшие главы районов теперь приняты на работу в администрацию города в статусе руководителей территориальных органов.

Мэр города Иван Носков в своем официальном Telegram-канале пояснил, что данная реформа является выполнением требований федерального и областного законодательства, о необходимости которых он сообщал еще в декабре прошлого года. Подчеркивается, что преобразования не носят характер массовых увольнений – сотрудники районных администраций сохраняют свои позиции в соответствии с профессиональными компетенциями.

Ключевым преимуществом новой системы станет устранение дублирования функций и исключение практики «перекладывания ответственности» между городским и районным уровнями власти при решении проблемных вопросов. По заявлению градоначальника, это повысит эффективность управления и прозрачность принятия решений.

Носков отметил, что преобразования потребуют периода адаптации, но выразил уверенность в перспективах новой системы управления. Он призвал глав территориальных органов не делать поспешных выводов и сосредоточиться на работе по развитию городской инфраструктуры и улучшению качества жизни в Самаре.

Реорганизация направлена на создание единого механизма управления городским хозяйством, что, по мнению властей, усилит координацию между различными службами и ускорит решение актуальных вопросов городского развития, пишет Самара-МК. 

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025, 13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
 В обновленном сквере появились тротуарные дорожки из асфальтобетонного и плиточного покрытия, газон с системой автополива и более 1500 растений. Благоустройство
116
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
15 сентября 2025, 11:07
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
В Самарской области работали 1390 избирательных участков. Выборы в Самарской области
459
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
15 сентября 2025, 10:59
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Происшествия
386
В центре внимания
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
113
Самара перешла на одноуровневую систему управления
16 сентября 2025  12:26
Самара перешла на одноуровневую систему управления
146
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
15 сентября 2025  11:07
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
459
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
15 сентября 2025  10:59
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
385
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025  12:10
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
684
Весь список