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Самара и Брест станут городами-побратимами

6 июля 2022 14:20
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Самара и Брест станут городами-побратимами

Самара и Брест станут городами-побратимами, сообщается в официальном телеграм-канале департамента внешних связей администрации губернатора Самарской области.

"Уже практически проработан вопрос об установлении побратимских отношений с Самарой. Это крупнейший финансовый, экономический, промышленный центр Поволжья, есть большой интерес к нашим предприятиям", - приводятся в сообщении слова мэра Бреста Александра Рогачука.

Договор об установлении побратимских отношений с Самарой будет подписан 28 июля - в День освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков.

По данным пресс-службы, в настоящий момент 80% всего брестского экспорта направляется на российский рынок. Не исключено, что после подписания документа показатель может увеличиться.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской администрации, у Самары в настоящее время один город-побратим - Стара Загора (Болгария). Породненными города стали 30 октября 1992 года.

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