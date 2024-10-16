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С сегодняшнего дня в Самарской области выплата за службу по контракту составляет 2 млн рублей

16 октября 2024 15:45
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Эту сумму можно получить уже в первый месяц службы.

В Самарской области с 16 октября повышена единовременная выплата за службу по контракту. С сегодняшнего дня она составляет 2 млн рублей. Эту сумму можно получить уже в первый месяц службы. Решение об увеличении выплаты для тех, кто подписывает контракт с Министерством обороны Российской Федерации для выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции, принял губернатор Вячеслав Федорищев. Общая сумма за первый год службы составит 4,5 млн рублей.

«Задача по пополнению рядов нашей армии является первоочередной, задача по обеспечению максимального довольствия, внимания к членам семей военнослужащих, а также непосредственно к нашим героям – всегда приоритет работы всей страны и Правительства Самарской области», — подчеркнул глава региона на прошедшем ранее заседании оперативного штаба по вопросам прохождения военной службы по контракту.

Подать заявку на прохождение службы по контракту можно на сайте contract63.ru или по телефону: 8-800-2019-117.

«Мы организуем отбор на военную службу по контракту граждан в возрасте от 18 до 65 лет. Необходимые документы: паспорт, военный билет при наличии, анкета, свидетельства о браке и рождении детей, если они есть. Анкета заполняется в течение пяти минут. Не нужно ходить по поликлиникам — собирать направления, справки, делать анализы, обследования. Наши врачи определят категорию годности на месте, проверят отсутствие или наличие диспансерного учета», - рассказал инженер пункта отбора на военную службу по контракту 1-го разряда г. Самары Дмитрий Раджапов.

В числе тех, кто с первых дней начала спецоперации отправился на передовую, житель поселка Октябрьский Кинельского района Сергей Синяткин. В первый раз на защиту Родины он встал еще в 2000 году, во время чеченской кампании.

Спустя годы, в 2022, когда снова возникла угроза целостности и безопасности России, он вновь в строю, чтобы помочь стране в борьбе с украинской агрессией. Уверен, только так должны поступать настоящие мужчины.

«Я хочу обратиться ко всем ветеранам боевых действий, которые прошли Афганистан и Чечню и чувствуют в себе силы, снова встать на защиту нашей страны. Сегодня там, на СВО, нам нужны ваши опыт и умения. Если в начале спецоперации, как и в Чечне, мы воевали практически глаза в глаза, видели, в кого стреляем. Сейчас, благодаря новым технологиям, мы воюем уже с техникой», - говорит боец.

Сейчас Сергей находится в отпуске по ранению, восстанавливает ногу. А затем снова планирует отправиться к своим, туда, где продолжают мужественно сражаться за мирное небо над страной.

О важности происходящих событий, о необходимости беречь и любить Родину участник спецоперации рассказывает школьникам – сегодня особенно ответственная задача – сохранение исторической правды, формирование правильных ценностей у подрастающего поколения. Перед «Разговором о важном» боец вместе с детьми поднимает Государственный флаг под Гимн России во дворе своей родной школы. Учебное заведение носит имя дважды Героя Советского Союза летчика-истребителя Александра Колдунова. В этом году она была отремонтирована за счет дополнительных средств, выделенных по инициативе главы региона.

Сегодня в масштабную волонтерскую деятельность по всей области вовлечены тысячи неравнодушных людей: взрослые готовят сухие пайки для бойцов, модернизируют транспорт для боевых действий, шьют теплую одежду, изготавливают маскировочные сети и костюмы, дети – заливают окопные свечи, фасуют посылки с домашними угощеньями, отправляют военнослужащим рисунки с теплыми словами поддержки. 

На днях глава региона передал от области крупнейшую партию военной помощи в зону СВО. Техника, имущество и оборудование закуплено регионом для военнослужащих с учетом их конкретных пожеланий. Это 8 автомобилей УАЗ, 14 мотоциклов, 6 квадроциклов, а также квадрокоптеры, тепловизоры, станции РЭБ и многое другое – всего на 160 млн рублей.

Сегодня в Самарской области создана комплексная система поддержки участников, ветеранов СВО и их близких. По решению губернатора в регионе ввели выплаты за ранения, увеличили количество мер поддержки, которые распространяются на членов семей военнослужащих.

 

 

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