С сегодняшнего дня на должность заместителя главы Самары назначен Данил Морозов

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Данил Викторович будет курировать вопросы развития градостроительства и управления имуществом, инфраструктуры исторического поселения.



Данил Морозов имеет два высших образования по специальностям «Основы безопасности жизнедеятельности и физической культуры» и «Финансы и кредит». В разные годы возглавлял специализированное муниципальное унитарное дорожное ремонтно-строительное предприятие, был директором ООО «Возрождение». С 2004 по 2006 год - глава администрации Промышленного района города Самара. До прихода на должность заместителя главы Самары Данил Викторович был главой Промышленного внутригородского района.

Временно исполняющим полномочия главы Промышленного внутригородского района назначен Иван Сухарев.