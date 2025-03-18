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С сегодняшнего дня на должность заместителя главы Самары назначен Данил Морозов

18 марта 2025 11:21
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С сегодняшнего дня на должность заместителя главы Самары назначен Данил Морозов

Данил Викторович будет курировать вопросы развития градостроительства и управления имуществом, инфраструктуры исторического поселения.
 
 Данил Морозов имеет два высших образования по специальностям «Основы безопасности жизнедеятельности и физической культуры» и «Финансы и кредит».  В разные годы возглавлял специализированное муниципальное унитарное дорожное ремонтно-строительное предприятие, был директором ООО «Возрождение».  С 2004 по 2006 год  -  глава администрации Промышленного района города Самара.  До прихода на должность заместителя главы Самары Данил Викторович  был главой Промышленного внутригородского района. 

Временно исполняющим полномочия главы Промышленного внутригородского района назначен Иван Сухарев.

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