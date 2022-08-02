Россиянам запретили регистрироваться на экзамен по английскому языку TOEFL

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Компания ETS, которая проводит тестирования по английскому языку в рамках системы TOEFL, запретила россиянам регистрацию на экзамен, сообщает РИА Новости.

"В целях соблюдения требований Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) мы не можем обработать ваш запрос", — говорится на сайте организации при попытке зарегистрировать аккаунт с местом жительства в России.

OFAC — подразделение Министерства финансов США, занимающееся вопросами финансовой разведки, планированием и применением экономических и торговых санкций.

TOEFL — экзамен на уровень владения английским языком, который нужен для поступления в зарубежные вузы, а также для приема на работу в англоязычных странах.

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