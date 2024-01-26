Россиянам необходимо открепиться от участка в РФ при голосовании за рубежом

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ЦИК РФ обратился с просьбой к россиянам, которые во время президентских выборов будут находиться за пределами России, пишет Смотрим.

Член ЦИК Павел Андреев сообщил о необходимости гражданам России, путешествующим по миру, находящимся в командировке в какой-либо зарубежной стране или проживающим за пределами Российской Федерации открепиться от избирательных участков по месту российской регистрации и прикрепиться к зарубежному участку с целью отдать свой голос за кандидата в президенты на предстоящих с 15 по 17 марта выборах.

"Избиратель должен находиться в списке на одном участке".

Голосующие за рубежом могут воспользоваться системой "Мобильный избиратель", чтобы переприкрепиться на участок за рубежом, сообщают "Известия".