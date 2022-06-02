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Россия, Турция, Украина и ООН составили план по вывозу продовольствия из украинских портов

2 июня 2022 23:15
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В четырехстороннем формате планируются к рассмотрению такие вопросы, как: маршрут, страхование, безопасность судов, разминирование портов.

Россия, Турция, Украина и ООН подготовили дорожную карту, которая обеспечит работу безопасного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Об этом сообщило в четверг агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические источники, передает ТАСС.

По его данным, Турция уже некоторое время проводит дипломатические контакты с целью формирования механизма, обеспечивающего безопасную доставку зерна из Украины на мировые рынки. По итогам переговоров турецкой стороны с представителями из РФ, Украины и ООН, подготовлена дорожная карта, которая обеспечит функциональность "зернового коридора" под эгидой всемирной организации.

О создании центра в четверг также сообщила газета Sabah, отметив, что с инициативой безопасного коридора для вывоза украинского зерна выступил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он обсудил ее 30 мая в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, а также украинским коллегой Владимиром Зеленским. "Несмотря на определенные разногласия, оба лидера (РФ и Украины - прим. ТАСС) положительно относятся к этой идее", - отмечает NTV.

В ближайшее время в Стамбуле пройдет встреча РФ, Турции, Украины и ООН, чтобы обсудить вывоз зерна из украинских портов. В четырехстороннем формате планируются к рассмотрению такие вопросы, как: маршрут, страхование, безопасность судов, разминирование портов, а также состав координационного центра.

Создаваемый в Стамбуле центр по вывозу зерна будет регулировать взаимодействие между РФ и Украиной при посредничестве Турции в координации с ООН, сообщает Anadolu. Запуск координационного центра в Стамбуле позволит вывезти из портов Украины на мировые рынки 20 млн тонн зерна. Благодаря механизму, который, как утверждает турецкое государственное агентство, позитивно воспринимают РФ и Украина, станут возможны разминирование районов вокруг черноморских портов и поставки запасов зерна на зарубежные рынки. 

 

Фото:   pexels

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