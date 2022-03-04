Роскомнадзор заблокировал социальную сеть Facebook в России

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Роскомнадзор заблокировал социальную сеть Facebook (принадлежит компании Meta) в России, передают "Известия".

«С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру», — заявили в ведомстве 4 марта.

В Роскомнадзоре пояснили, что вышеперечисленные ограничения запрещены ФЗ № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Кроме того, действия Facebook противоречат ключевым принципам свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах.

Также отмечается, что с момента начала спецоперации России по защите мирных жителей Донбасса, Роскомнадзор неоднократно направлял Facebook требования о необходимости удалить в общем счете 1055 материалов с призывами к участию в несанкционированных массовых мероприятиях против действий РФ. Однако администрация соцсети их проигнорировала. Кроме того, Facebook были проигнорированы требования удалить 93 материала с недостоверной информацией о потерях в личном составе и в боевой технике у Вооруженных сил России, а также о нанесении российскими войсками ударов по гражданским объектам и жилой застройке.

В Роскомнадзоре также рассказали, что в адрес Facebook были направлены требования об удалении запрещенных материалов с более чем 22 тыс. страниц социальной сети. Не удалено в настоящий момент 1160 материалов, содержащих детскую порнографию, экстремистскую информацию, материалы с призывами к суициду и. т.д.

«С начала 2022 года на страницах Facebook было выявлено 372 запрещенных материала, из них не удалено в настоящий момент 167. Требования по остальным неудаленным материалам направлялись ранее 2022 года», — заявили в ведомстве.

На сегодняшний день Роскомнадзором в отношении Facebook направлено в суд более 18 протоколов об административных правонарушениях за неудаление запрещенной информации (ст. 13.41 КоАП РФ).

«По итогам судебных заседаний за неудаление противоправного контента на компанию Facebook наложены административные штрафы в размере 65 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Фото: pixabay