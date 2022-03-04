Я нашел ошибку
Главные новости:
На основании статьи 15.3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
Доступ к Twitter ограничен на территории России
Он скрылся не оказав помощь пострадавшей девушке.
Бросил свою машину: в Самаре полиция разыскивает водителя, сбежавшего с места ДТП
Режиссера подозревают в "посягательстве на территориальную целостность Украины".
Украинский суд заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова
Сегодня, 4 марта, в Самаре состоялись первые финалы первенства России по греко-римской борьбе памяти Игоря Найвальта «Новая высота».
Дмитрий Азаров и Олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили наградили призеров первенства России по греко – римской борьбе
В качестве наказания за нарушение закона предусмотрено в том числе лишение свободы.
Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за призывы к санкциям против России
С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook.
Роскомнадзор заблокировал социальную сеть Facebook в России
Знакомясь с экспозицией, вы узнаете о многих выдающихся женщинах, в том числе и наших землячках.
В СОУНБ открылась выставка «Женщины в науке и изобретательстве»
Предлагается установить штраф в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей.
Совет Федерации одобрил закон об ответственности за фейки о действиях российских войск
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 111.76
8.51
EUR 124.02
9.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров поздравил женщин региона с наступающим 8 марта
Самарцев приглашают на лекцию «Служебный роман, или Сказка о руководящей Золушке»
Появилась программа Первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Роскомнадзор заблокировал социальную сеть Facebook в России

4 марта 2022 22:55
158
С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook.

Роскомнадзор заблокировал социальную сеть Facebook (принадлежит компании Meta) в России, передают "Известия"

«С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру», — заявили в ведомстве 4 марта.

В Роскомнадзоре пояснили, что вышеперечисленные ограничения запрещены ФЗ № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Кроме того, действия Facebook противоречат ключевым принципам свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах.

Также отмечается, что с момента начала спецоперации России по защите мирных жителей Донбасса, Роскомнадзор неоднократно направлял Facebook требования о необходимости удалить в общем счете 1055 материалов с призывами к участию в несанкционированных массовых мероприятиях против действий РФ. Однако администрация соцсети их проигнорировала. Кроме того, Facebook были проигнорированы требования удалить 93 материала с недостоверной информацией о потерях в личном составе и в боевой технике у Вооруженных сил России, а также о нанесении российскими войсками ударов по гражданским объектам и жилой застройке.

В Роскомнадзоре также рассказали, что в адрес Facebook были направлены требования об удалении запрещенных материалов с более чем 22 тыс. страниц социальной сети. Не удалено в настоящий момент 1160 материалов, содержащих детскую порнографию, экстремистскую информацию, материалы с призывами к суициду и. т.д.

«С начала 2022 года на страницах Facebook было выявлено 372 запрещенных материала, из них не удалено в настоящий момент 167. Требования по остальным неудаленным материалам направлялись ранее 2022 года», — заявили в ведомстве.

На сегодняшний день Роскомнадзором в отношении Facebook направлено в суд более 18 протоколов об административных правонарушениях за неудаление запрещенной информации (ст. 13.41 КоАП РФ).

«По итогам судебных заседаний за неудаление противоправного контента на компанию Facebook наложены административные штрафы в размере 65 млн рублей», — отметили в ведомстве.

 

Фото:    pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров провёл совещание по вопросу функционирования строительной отрасли региона в условиях складывающейся экономической ситуации.
4 марта 2022  19:03
Дмитрий Азаров: «Все наши планы в сфере строительства на 2022 должны быть выполнены»
246
Инициаторами акции стала «Молодая Гвардия Единой России и Самарское реготделение партии.
4 марта 2022  17:41
В Самаре состоялся Z- автопробег «Своих не бросаем»
1289
Дмитрий Азаров обсудил с руководителями промпредприятий региона возможные меры поддержки в условиях санкций
4 марта 2022  12:48
Дмитрий Азаров обсудил с руководителями промпредприятий региона возможные меры поддержки в условиях санкций
462
Значимая мера поддержки: предприниматели из Самары могут получить субсидии по возмещению затрат по кредитам
4 марта 2022  12:35
Предприниматели из Самары могут получить субсидии по возмещению затрат по кредитам
347
В Самаре отменили требование о предъявлении QR-кодов
4 марта 2022  11:24
В Самаре отменили требование о предъявлении QR-кодов
347
Весь список