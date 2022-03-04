Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Meduza

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Доступ к сайту издания Meduza (признано в РФ иноагентом) ограничен. Об этом в пятницу, 4 марта, свидетельствуют данные сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.

Как сообщают "Известия", мера принята в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

Отмечается, что ранее глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев обратился в Роскомнадзор с просьбой заблокировать в России доступ к «Медузе» и запретить звонки в Россию с украинских номеров.

Ранее, 3 марта, было объявлено, что телеканал «Дождь» (признан в РФ иноагентом) приостановил свою работу. В этот же день совет директоров радиостанции «Эхо Москвы» принял решение о ликвидации радиоканала и сайта.

Двумя днями ранее Роскомнадзор ограничил доступ к данным ресурсам по требованию Генпрокуратуры.