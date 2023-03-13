Reuters: председатель КНР Cи Цзиньпин приедет в Москву на следующей неделе

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Визит Си Цзиньпина в Москву состоится уже на следующей неделе, сообщил Reuters. Накануне Си стал первым председателем КНР, переизбранным на третий срок. Владимир Путин пригласил его посетить Россию в декабре 2022 года.



10 марта 2023 года Си стал первым в новейшей истории страны председателем КНР, избранным на третий срок, после того как депутаты всекитайского собрания народных представителей переизбрали его главой КНР.



В декабре 2022 года президент России Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Москву в 2023 году.



Официальный визит «продемонстрирует всему миру прочность российско-китайской связи» и «станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях», сказал Путин на переговорах с Си в режиме видеоконференции.



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался прокомментировать сообщения о том, что визит китайского руководителя состоится 21 марта, пишет РБК.



«Пока нам нечего сообщить по этой теме. Все визиты к нам зарубежных гостей анонсируются своевременно», — сказал тогда представитель Кремля.

