Референдумы о вхождении ДНР и ЛНР в состав России пройдут с 23 по 27 сентября

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Голосования в Донецкой и Луганской народных республиках по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября, сообщили правительство ЛНР и глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

Народ Донбасса заслужил право быть частью России, которую всегда считал своей родиной, заявил Пушилин в обращении к Владимиру Путину.

"Прошу Вас как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума, в чем мы не сомневаемся, рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации", — говорится в сообщении.

По оценке властей ДНР, за время боевых действий погибли 9044 жителя республики, в том числе 120 детей.

Пушилин добавил, что с учетом коротких сроков на подготовку голосования в ДНР в электронной форме его проводить не будут.

Референдум о присоединении Херсонской области к России также пройдет с 23 по 27 сентября, заявил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо. Он призвал жителей проявить гражданскую сознательность и сделать исторический выбор.

В свою очередь, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что на освобожденных территориях Запорожской области "общенародное голосование может состояться уже в ближайшие дни", для этого все готово. Окончательное решение должны принять власти региона, добавил он.

С инициативой незамедлительно организовать голосования о вхождении республик Донбасса в состав России накануне выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. С этой просьбой они обратились к главам регионов.

Подчеркивалось, что такое решение обезопасит территории и восстановит историческую справедливость. Это необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны киевского режима и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их суверенитет. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Независимость республик Донбасса также признали Южная Осетия, Абхазия, Сирия и КНДР.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе