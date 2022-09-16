Путин заявил о готовности РФ сделать всё для скорейшего прекращения украинского конфликта

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Россия сделает всё, чтобы украинский конфликт прекратился, но Киев отказался от переговоров и надеется решить проблему военным путем. Об этом в пятницу, 16 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин, пишут "Известия".

«Мы сделаем всё для того, чтобы это всё прекратилось как можно быстрее», — сказал он на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Российский лидер подчеркнул, что руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса.

«Заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путем», — пояснил Путин.

При этом президент РФ отметил, что знает позицию Индии по конфликту на Украине и озабоченность страны в связи с ним.

Саммит-членов ШОС стартовал 15 сентября в Самарканде. Лидеры стран, участвующих в саммите обсуждают восстановление мировой экономики, продовольственную и энергетическую безопасность, а также присоединение новых участников.

11 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что российская сторона не отказывается от переговорного процесса с Киевом, но чем дольше Украина этот процесс откладывает, тем сложнее будет договариваться.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев