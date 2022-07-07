Путин заявил, что пророчества Жириновского сбываются

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Владимир Путин, проводя 7 июля встречу с руководством Госдумы и лидерами думских фракций, подчеркнул, что бывший глава ЛДПР Владимир Жириновский был отличным политиком и разносторонним человеком, пророчества которого сбываются и сейчас, пишут "Известия".

«Не могу с вами не согласиться в том, что Владимир Вольфович был не просто выдающимся политическим деятелем нашей страны, а человеком очень разносторонним, с большими, глубокими знаниями. Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются. Они же не на голом месте, не на картах игральных выстроены, а на знаниях, на понимании развития ситуации», — сказал президент после выступления руководителя думской фракции ЛДПР Леонида Слуцкого.

Путин также отметил, что Жириновский являлся патриотом России и вся его деятельность строилась вокруг этого.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев