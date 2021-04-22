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Путин заявил, что готов обсудить с Зеленским отношения двух стран в Москве

22 апреля 2021 23:04
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По словам президента России, он готов обсудить двусторонние отношения в любое удобное время.

Президент России Владимир Путин заявил, что готов обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским отношения двух стран в Москве в любое удобное для коллеги время, передает ТАСС.

"Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - подчеркнул российский лидер во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Так Путин прокомментировал адресованное ему предложение Зеленского провести встречу в Донбассе.

По словам главы государства, Киев в последнее время предпринял множество шагов, разрушающих отношения с Москвой, но если президент Украины Владимир Зеленский хочет начать восстановление отношений, Россия будет это приветствовать. Как считает российский лидер, "в последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения".

"Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать", - подчеркнул Путин.

Как пояснил президент РФ, речь идет в том числе о ряде проблем в двусторонних отношениях, "отношении к Русской православной церкви, по сути попытке ее разрушения". "Это касается отношения к русскому языку, к русскоговорящим гражданам Украины и к российским гражданам, проживающим на Украине. Очень много было шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы, безусловно, можем только сожалеть", - заметил Путин.

Зеленский во вторник в своем видеообращении предложил Путину встретиться "в любой точке" Донбасса, где происходит конфликт. Обращаясь к России, украинский президент также отметил, что разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

Президент добавил, что предложения о переносе контактной группы по Донбассу из Минска похожи на попытку уклониться от реального решения проблем. "Белоруссия просто предоставила нам площадку и вообще не вмешивается в этот процесс. Создала условия для работы тем, кто хочет искать пути решения проблемы", - констатировал российский лидер.

"Ну, а если кто-то не хочет этим заниматься, то тогда, конечно, причины не работать, на мой взгляд, в этой очень важной сфере всегда можно найти. Похоже, что это поиск таких причин уклониться от обсуждения проблемы Донбасса и похоронить их [минские соглашения] окончательно", - заявил Путин.

По его словам, руководство Украины для решения проблем Донбасса должно в первую очередь общаться с представителями Донецкой и Луганской народных республик, а уже потом обсуждать эти вопросы с представителями третьих стран, в том числе России.

Говоря о предложении президента Украины Владимира Зеленского провести встречу в Донбассе, российский лидер заметил: "Возникает вопрос: мы что хотим обсуждать на этой встрече?" "Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом - обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран. Которой в данном случае является Россия", - подчеркнул Путин.

Как считает российский президент, именно с этого нужно начинать урегулирование проблемы вокруг Донбасса. "А потом уже обсуждать эти вопросы с любой третьей страной, включая Россию", - повторил он.

 

ото:    Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

 

Теги: двусторонние отношения Зеленский Путин

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