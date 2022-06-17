Путин: в России наблюдается крайне сложная демографическая ситуация

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В России наблюдается крайне сложная демографическая ситуация, и правительству необходимо разработать дополнительные меры «кардинального характера» для поддержки семей с детьми, заявил в ходе выступления на ПМЭФ-2022 президент России Владимир Путин, сообщает РБК.



«Благополучие людей, их достаток — важнейший фактор демографического развития. И здесь с учетом наложившихся негативных демографических волн ситуация крайне сложная», — сказал президент.



Он попросил правительство постоянно держать на контроле разработку дополнительных мер поддержки семей с детьми.



«Они (меры. — РБК) должны носить кардинальный характер, соразмерный масштабу чрезвычайного демографического вызова, с которым мы сталкиваемся», — сказал президент.



По словам Путина, речь должна идти не только о прямой финансовой поддержке, но и о настройке систем здравоохранения и образования под запросы семей.





Фото: pxhere