Путин рассказал об идее открыть в России индийские сетевые магазины

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Российские деловые круги в условиях санкций активизируют контакты с бизнесом из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, заявил в приветствии к участникам Делового форума БРИКС президент Владимир Путин. В частности, обсуждается увеличение доли китайских автомобилей на российском рынке и открытие в стране индийских сетевых магазинов, сообщает РБК.



Расширяется и российское присутствие в странах БРИКС, отметил глава государства. «Заметно растут объемы поставок российской нефти в Китай, в Индию. Динамично развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объемы удобрений. Российские ИT-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке, а наши спутники обеспечивают телевещанием уже 40 млн жителей Бразилии», — перечислил он. Кроме того, совместно с партнерами по БРИКС Россия разрабатывает «надежные альтернативные механизмы международных расчетов», российский аналог SWIFT, система передачи финансовых сообщений, открыт для подключения банков стран группы, расширяется география использования карт «Мир».



Чтобы снизить негативное влияние западных санкций, Россия переориентирует свои торговые потоки и внешнеэкономические контакты «на надежных международных партнеров, и в первую очередь на страны БРИКС», добавил президент.

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