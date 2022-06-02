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Президент России Владимир Путин поставил задачу привести в нормативное состояние не менее 85% всей опорной сети дорог страны, передает ТАСС.

"Считаю, что с учетом набранной динамики дорожного строительства, задач сбалансированного развития всей территории страны мы можем и должны поставить более амбициозную задачу: не только обустроить дороги точечно в крупнейших городах и агломерациях, а организовать эту работу повсеместно, а именно за предстоящие пять лет привести в нормативное состояние не менее 85% всей, подчеркну, всей опорной сети автодорог страны", - сказал глава государства на совещании по вопросам дорожного строительства в четверг.

"Возможности, ресурсы для этого у нас есть", - уверен Путин.

Президент напомнил, что ранее была "поставлена национальная цель: в 2030 году доля дорожной сети в нормативном состоянии в крупнейших городских агломерациях должна составлять не менее 85%". По его оценке, "важно, что эти работы сейчас идут с опережением графика".

Говоря о новой задаче, глава государства подчеркнул, что "важно, чтобы строительство и ремонт дорог были синхронизированы с развитием логистических коридоров, включая международные". Он упомянул совещание по южным транспортным коридорам, которое состоялось на прошлой неделе. "В дальнейшем детально рассмотрим ход работ на восточном направлении, в том числе предметно поговорим о строительстве автомобильных дорог на Дальнем Востоке", - пообещал Путин.

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