Путин поручил правительству утвердить новый план развития автопрома РФ до 1 сентября

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Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить обновленную стратегию развития отечественного автопрома до 1 сентября текущего года, пишут "Известия".

«<...> конечно, ее (обновленной стратегии. — Ред.) ключевым элементом должно стать наличие у России собственных критических технологий и производств», — подчеркнул глава государства на совещании по автопрому в четверг, 16 июня.

Кроме того, он потребовал без бюрократических проволочек оперативно исполнять все решения, которые касаются развития отечественного производства машин.

Путин указал также на благодарность, выраженную правительству от представителей отрасли «за то, что сейчас скорость принятия решений увеличилась».

«Но ситуация требует от нас работать еще эффективнее, еще быстрее», — призвал российский лидер.

Он дал обещание подготовить пакет решений.

«Я надеюсь на его эффективную, быструю реализацию», — заключил Путин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков