Путин поручил до 30 июня представить предложения об установлении в России Дня психолога

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Президент России Владимир Путин поручил до 30 июня разработать и представить предложения об установлении в России профессионального праздника - Дня психолога, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля, передает РИА Новости.

"Правительству Российской Федерации:.. разработать и представить предложения об установлении профессионального праздника - Дня психолога. Срок - 30 июня 2023 года", - говорится в поручении.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

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