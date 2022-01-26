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Путин попросил правительство и ЦБ прийти к единому мнению по регулированию криптовалют

26 января 2022 18:15
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Он отметил, что у России есть конкурентные преимущества в сфере майнинга криптовалют.

Президент России Владимир Путин сообщил, что попросил правительство и Центральный банк страны прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют, после чего доложить об итогах, передают "Известия".

«Я попросил и правительство России, и Центральный банк в ходе дискуссии прийти к какому-то единому мнению и просил бы вас эту дискуссию в ближайшее время провести, а потом сообщить о тех результатах, которые в ходе этой дискуссии будут достигнуты», — заявил он на совещании с членами правительства 26 января.

«Что касается криптовалют, то у ЦБ своя позиция, связана она с тем, что, по мнению экспертов Центрального банка, расширение этого вида деятельности несет в себе определенные риски, и прежде всего для граждан страны», — отметил Путин.

Он отметил, что у России есть конкурентные преимущества в сфере майнинга криптовалют.

Днем ранее стало известно, что Государственная дума может принять документ, направленный на регулирование рынка криптовалют, уже в текущую весеннюю сессию, то есть до 31 июля. Как отметил депутат Госдумы Анатолий Аксаков, рынок цифровых валют слишком быстро развивается. Парламентарий указал на необходимость утвердить вопросы регулирования данной сферы.

Ранее, 20 января, ЦБ предложил ввести ответственность для российских юридических и физических лиц за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве платежного средства. Также ЦБ предложил запретить финансовым организациям вкладывать свои средства в криптовалюты и связанные с ними инструменты.

Как отметил один из основателей соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, Павел Дуров, предложенный регулятором запрет криптовалют может привести к оттоку IT-специалистов и нанести урон ряду отраслей высокотехнологичной экономики. Он отметил, что Россия лидирует по количеству высококлассных специалистов блокчейн-индустрии. По его словам, ему понятны опасения регулятора, однако лучше ограничиться мягким регулированием вместо полного запрета.

 

Фото:   ТАСС

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