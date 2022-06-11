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Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России

11 июня 2022 20:46
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Постановления ЕСПЧ больше не будут основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами.

Президент России Владимир Путин подписал законы о неисполнении в России решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), передает ТАСС. Два соответствующих документа опубликованы в субботу на официальном портале правовой информации.

Так, не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года (с момента подачи заявления РФ о выходе из Совета Европы - прим. ТАСС), а выплата компенсаций по решениям ЕСПЧ будет производиться только в рублях и только на счета в российских банках. При этом Генпрокуратура РФ до 1 января 2023 года сможет осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ.

Кроме того, постановления ЕСПЧ больше не будут основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами. При этом предусматривается создание дополнительного компенсаторного механизма, который расширит основания для отмены вступивших в законную силу судебных решений и позволит возобновлять производства по уголовному делу из-за новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Российская Федерация уведомила генерального секретаря Совета Европы о выходе из организации на основании статьи 7 ее устава, в которой предусмотрено, что любой член Совета Европы может выйти из его состава при наличии официального уведомления. Россия начала процесс выхода из организации 15 марта.

 

Фото:    ТАСС

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