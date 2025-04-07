Путин подписал закон, запрещающий навязывать дополнительные услуги потребителям 

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября 2025 года запрещает навязывать потребителям любые дополнительные товары, работы и услуги. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов, сообщает РИА Новости.

Закон запрещает продавцам (исполнителям, владельцам агрегаторов) проставлять автоматические отметки о согласии потребителя с приобретением дополнительных товаров (выполнением работ, оказанием услуг). А если потребитель согласен с их приобретением (выполнением, оказанием), он должен будет подтвердить это в письменной форме. Соответствующие изменения вносятся в статью 16 закона "О защите прав потребителей".

Как пояснял премьер-министр РФ Михаил Мишустин, тактика навязывания дополнительных услуг четко выстроена: человек не сразу понимает, что автоматическая отметка о согласии вынуждает его переплачивать, а при попытке отказаться ему грозят отказом в заключении договора и даже штрафом, или не дают обещанную скидку. Поэтому новый закон требует письменного согласия на получение дополнительных товаров, работ или услуг. Автоматические отметки им не являются.

В свою очередь потребитель, согласно закону, будет вправе отказаться от оплаты навязанных ему дополнительных товаров, работ или услуг, а если они уже оплачены, то потребовать от продавца (исполнителя, владельца агрегатора) возврата денег. Требование о возврате уплаченной суммы должно быть удовлетворено в течение трех дней со дня его получения.

Фото: freepik.com