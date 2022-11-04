Путин подписал закон об увеличении возраста пребывания на госслужбе до 70 лет

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предоставляющий возможность продления сверх предельного возраста в 65 лет и до 70 лет срока гражданской службы для руководителей из главной группы должностей в федеральных ведомствах, подчиненных правительству РФ, сообщает РИА Новости.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Предусматривается, что гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, замещающему должность гражданской службы категории "руководители" главной группы должностей гражданской службы в федеральных органах исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляется правительством Российской Федерации, срок гражданской службы с его согласия может быть продлен (но не свыше чем до достижения им возраста 70 лет)", - отмечалось в пояснительной записке.

Эта норма по закону позволит продлить срок гражданской службы "наиболее опытным руководителям, достигшим наилучших показателей результативности в своей профессиональной служебной деятельности".

Согласно закону "О государственной гражданской службе Российской Федерации", предельный возраст пребывания на гражданской службе - 65 лет. При этом поправками, принятыми в марте 2021 года, возможность продления срока службы до 70 лет была предусмотрена для всех госслужащих из категории "руководители" высшей группы должностей. Отдельно прописано, что на госслужащих, назначаемых президентом РФ, ограничение в 70 лет не распространяется.

Фото: ТАСС