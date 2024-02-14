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Путин подписал закон о запрете увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет

14 февраля 2024 21:34
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По ранее действовавшему законодательству работодатель не мог уволить одиноких родителей с детьми до 14 лет.

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА Новости.

По ранее действовавшему законодательству работодатель не мог уволить одиноких родителей с детьми до 14 лет.

Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, "с просьбой внести соответствующие изменения в законодательство к депутатам неоднократно обращались избиратели". Он добавил, что такая норма распространялась на родителей детей в возрасте до 14 лет, хотя дети до 16 лет нуждаются в помощи. По словам спикера ГД, увольнение матери, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию.

 

Теги: Москва Путин Россия

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