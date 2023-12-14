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Путин: проблемы с производством вакцины от кори связаны с нехваткой яиц

14 декабря 2023 16:28
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Яйца используются в производстве препаратов.

Всплеск заболеваемости корью в России связан с людьми, переехавшими в том числе с территории Украины, где был низкий уровень иммунизации, заявил Владимир Путин в ходе прямой линии. Комментируя вопрос наличия вакцин от кори, краснухи и паротита, Путин назвал ситуацию «сбоем» и связал его возникновение с недостатком яиц, передает РБК.

«Такой технический сбой на самом деле, он вызывает сожаление. Это связано, как ни странно, с яйцом, потому что сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо. Нужно, чтобы оно было в достаточном количестве и нужного для производства медицинских препаратов качества», — сказал президент.

Он подчеркнул, что все необходимые решения на этот счет приняты и в ближайшее время проблема будет решена. Президент ранее в ходе прямой линии оценил ситуацию с ростом цен на яйца как сбой в работе правительства.


 

Теги: Москва Путин Россия

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