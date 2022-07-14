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Движение получило право иметь свою символику — флаги, эмблемы, гимн и прочее. Кроме того, разрешается открытие филиалов за рубежом.
Путин подписал закон о создании движения детей и молодежи в России
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Путин подписал закон о создании движения детей и молодежи в России

14 июля 2022 16:17
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Движение получило право иметь свою символику — флаги, эмблемы, гимн и прочее. Кроме того, разрешается открытие филиалов за рубежом.

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в РФ движения детей и молодежи. Соответствующий документ опубликован 14 июля на сайте правовой информации, сообщают "Известия".

Документом предусмотрено проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией воспитания и досуга будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть в том числе родители.

Минпросвещения России берет на себя обязанность разрабатывать программы воспитательной работы. Порядок реализации мероприятий, предусмотренных программами, также устанавливается министерством.

Стать участниками движения могут несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования.

Движение получило право иметь свою символику — флаги, эмблемы, гимн и прочее. Кроме того, разрешается открытие филиалов за рубежом. Финансироваться организация будет за счет субсидий федерального бюджета.

 

Фото:   pxhere

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