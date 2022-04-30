Путин подписал закон о расширении возможностей для отцов-одиночек получить маткапитал

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Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий основания для получения материнского капитала отцами-одиночками после смерти матери детей. Документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

Материнский капитал смогут получить отцы - граждане РФ, которые в одиночку воспитывают детей после смерти их матери, не являвшейся гражданкой России. Если же мать имела российское гражданство, то в этом случае отцы-одиночки и ранее имели право на получение материнского капитала.

Также закон устанавливает возможность перехода права на материнский капитал к детям в равных долях в случае смерти мужчины, воспитывающего одного, двух и более детей. Помимо смерти, распределение маткапитала между детьми возникает, если отец оставил ребенка, был лишен родительских прав, совершил в отношении детей преступление.

Законом ограничивается возможность получения маткапитала лицами, оставившими детей в роддоме или больнице, а также если мать или отец дали письменное согласие на усыновление ребенка.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на маткапитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается в России при рождении первого ребенка.

Фото: ТАСС